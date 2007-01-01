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    «РБ-Спорт»: Федун и Гинер могут попасть в исполком РФС по президентской квоте

    Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер еще могут войти в новый состав исполкома РФС, несмотря на отсутствие поддержки от клубов РПЛ.

    Функционеры не прошли в исполком по квоте Премьер-лиги, но могут попасть туда по так называемой «президентской квоте».

    Президент РФС может выдвинуть в исполком четырех представителей от субъектов футбола, среди которых должна быть одна женщина.

    По информации «РБ-Спорта», места в исполкоме сохранят председатель комитета женского футбола Полина Юмашева и советник президента РФС Игорь Каменской. Гинер и Федун могут занять два оставшихся места.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      А в другое какое-нибудь место по этой квоте нельзя их пристроить?..

      0
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      Рейтинг: +3818

      Гавроша 59 минут назад

      Раз не выбрали - нечего их тянуть!

      1
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      Рейтинг: +5477

      серега кашин 1 час назад

      нечего ни одному ни другому там делать

      0
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      Рейтинг: +18742

      silver29 > серега кашин 1 час назад

      ну да, Юмашева-Дерипаска по твоему знатная футболистка ? а владельцам ключевых клубов РПЛ там не место ((( Да хотя бы ради того, что б эту газпромовскую мафию разбавить надо избираться.

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      Рейтинг: +1772

      волчарик > silver29 32 минуты назад

      Ивините,читаем внимательно-в исполком вошли...Где Газпром?

      0
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      Рейтинг: +14725

      vladimir-7 > волчарик 4 минуты назад

      А.Дюков является председателем правления и генераль-
      ный директор ПАО "Газпром-нефть" и президент РФС.
      Своих надо знать в лицо.

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      Рейтинг: +1772

      волчарик > vladimir-7 3 минуты назад

      Один из всех остальных.И как читал,выдвинут клубами РПЛ.

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