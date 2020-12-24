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  • «РБ-Спорт»: Федун и Гинер могут попасть в исполком РФС по президентской квоте

«РБ-Спорт»: Федун и Гинер могут попасть в исполком РФС по президентской квоте

24 декабря 2020, 17:58
13

Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер еще могут войти в новый состав исполкома РФС, несмотря на отсутствие поддержки от клубов РПЛ.

Функционеры не прошли в исполком по квоте Премьер-лиги, но могут попасть туда по так называемой «президентской квоте».

Президент РФС может выдвинуть в исполком четырех представителей от субъектов футбола, среди которых должна быть одна женщина.

По информации «РБ-Спорта», места в исполкоме сохранят председатель комитета женского футбола Полина Юмашева и советник президента РФС Игорь Каменской. Гинер и Федун могут занять два оставшихся места.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федун Леонид Гинер Евгений
Комментарии (13)
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серега кашин
1608822355
нечего ни одному ни другому там делать
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DOCTOR PENALTY
1608825008
А в другое какое-нибудь место по этой квоте нельзя их пристроить?..
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zigbert
1608828990
А почему бы и нет. В составе РФС они лишними не будут.
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NewLife
1608829842
Для расстановки правильных акцентов и цельности картины РФС считаю, что выбрать надо не Гинера с Федуном, а Ротенберга и Миллера.
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derrik2000
1608838162
Это получается, как в государственную думку, так и в региональные думки, что называется "по списку педросии"??? DDD
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АХ
1608839884
Знаете, исполком рфс это "полнейшее ниочем", если не сказать "как есть" ;)
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