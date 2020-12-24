«РБ-Спорт»: Федун и Гинер могут попасть в исполком РФС по президентской квоте

Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер еще могут войти в новый состав исполкома РФС, несмотря на отсутствие поддержки от клубов РПЛ.
Функционеры не прошли в исполком по квоте Премьер-лиги, но могут попасть туда по так называемой «президентской квоте».
Президент РФС может выдвинуть в исполком четырех представителей от субъектов футбола, среди которых должна быть одна женщина.
По информации «РБ-Спорта», места в исполкоме сохранят председатель комитета женского футбола Полина Юмашева и советник президента РФС Игорь Каменской. Гинер и Федун могут занять два оставшихся места.
- В исполком РФС вошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.
- Президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший не прошли в исполком.
Источник: «РБ-Спорт»