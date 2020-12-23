Главные новости дня. «Локомотив» сменил руководство, Акинфеев может пойти на выборы в Госдуму от «Единой России»

«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.

Гинер: «Черчесов унизил сам себя».

Гинер – о Гончаренко: «Меня все устраивает. Команда играет, она молодая и живая».

Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.

Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году.

Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов».

Bobsoccer: «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа.

«Челси» намерен продать Мозеса и еще шестерых игроков.

Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков».

Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда».