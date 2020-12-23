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Главные новости дня. «Локомотив» сменил руководство, Акинфеев может пойти на выборы в Госдуму от «Единой России»

23 декабря 2020, 22:03
2

«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.

Гинер: «Черчесов унизил сам себя».

Гинер – о Гончаренко: «Меня все устраивает. Команда играет, она молодая и живая».

Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.

Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году.

Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов».

Bobsoccer: «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа.

«Челси» намерен продать Мозеса и еще шестерых игроков.

Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков».

Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1608752089
Жаль не будет видоса лица Кики когда ему объявляют об отставке.
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Князев
1608768940
С надеждой на лучшее будущее Локомотива и с благодарностью, что выгнали хапуг и спекулянтов из руководства. Теперь необходимостабилизировать тренерский штаб. Убрать никчёмного Николича. Избавиться от мусора в основном составе. В первую очередь убрать лентяя Смолова, не нужен Эдер, вообще откуда взялся бездарь Райкович, Камано вообще пустое место.
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