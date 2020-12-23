Главные новости дня. «Локомотив» сменил руководство, Акинфеев может пойти на выборы в Госдуму от «Единой России»

«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
Гинер: «Черчесов унизил сам себя».
Гинер – о Гончаренко: «Меня все устраивает. Команда играет, она молодая и живая».
Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.
Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году.
Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов».
Bobsoccer: «Зенит» отпустит Дриусси, если получит адекватное предложение из-за рубежа.
«Челси» намерен продать Мозеса и еще шестерых игроков.
Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков».
Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда».
Источник: Бомбардир.ру