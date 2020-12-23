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Гинер: «Черчесов унизил сам себя»

23 декабря 2020, 08:29
19

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем Федоре Чалове.

– После ноябрьских игр сборной ЦСКА заочно вступил в дискуссию со Станиславом Черчесовым. Вы лично с ним не общались после этого?

– Нет. Не хочу общаться с ним на эту тему. Считаю, что руководитель – неважно, клуба, сборной или еще чего-то, – не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?

Тем более Заболотный тоже наш игрок – он закончил нашу школу. Человек и в «Зенит» попал, и в «Сочи» играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчиненного, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Заболотный Антон Черчесов Станислав Гинер Евгений
Комментарии (19)
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rash1959
1608701667
Никогда не предполагал, что скажу такое о Гинере (даже с БОЛЬШОЙ буквы буду всегда писать), но ... Ленорыч это круто, ты молодца, опустил чабана с небес.
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petrucho-spb
1608705759
10000+++++ Только за это надо гнать в шею!!!!!
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Nesterenko
1608709072
Черчесов не оскорблял никого и Заболотного бездарным не считает.
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хав_бек
1608711637
Хорошая оплеуха Черчесу))) Респект Гинеру. Тренер в первую очередь должен быть уважаемым человеком! А Стасик его растерял в один момент.
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владимир миронов
1608711953
Черчесов--прямой пример отношения "сильных мира сего" к простым людям.
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FanatSerj
1608715394
"Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком." да ладно не позволяем, мы его и не только физруком и чабаном и лысым и усатым, а он "собака" даже не обижается и дальше сборную тренирует))) По мне так в российском футболе только очень не дальновидные и совсем с комплексами люди будут обижаться на всякие высказывания которые характеризуют их уровень. Нашим то футболистом обижать на то что они деревянные или как сказал Черчесов "позолоченные" - ну это же правда, это же даже не клевета и не наговаривание почем зря. Это реальность и на европейской арене мы это уже два года прекрасно видим - "позолоченное дерево" )))
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Fusballer
1608716492
Черчесов даже на физрука не тянет. Максимум на чабана.
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серега кашин
1608718538
гинер красава
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Plyash
1608719049
Гинер на сей раз молодец,хорошо сказал.Как бы ему не приплыло от власть имущих,эти недоделки способны на многое,особо втихаря. А на то,что Черчес себя унизил,мне глубоко насрать,для меня лично после его "теле-поноса" он вообще не существует.А вот то,что всем своим поведением этот чабан унижает вместе с игроками сборной,коих сам выбирал,и всех нас,болельщиков,которых по стране не счесть,меня просто бесит.Чабану место в горах со стадом баранов,а не на ЧЕ-20.
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омск55
1608724770
Посли этих слов Гинера завуважал. Наш человек
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