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    Гинер: «Черчесов унизил сам себя»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем Федоре Чалове.

    – После ноябрьских игр сборной ЦСКА заочно вступил в дискуссию со Станиславом Черчесовым. Вы лично с ним не общались после этого?

    – Нет. Не хочу общаться с ним на эту тему. Считаю, что руководитель – неважно, клуба, сборной или еще чего-то, – не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

    Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?

    Тем более Заболотный тоже наш игрок – он закончил нашу школу. Человек и в «Зенит» попал, и в «Сочи» играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчиненного, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю.

    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18667

      silver29 4 минуты назад

      Стасик чванливый хам (((

      0
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      Рейтинг: +1783

      petrucho-spb 9 минут назад

      10000+++++
      Только за это надо гнать в шею!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3217

      rash1959 1 час назад

      Никогда не предполагал, что скажу такое о Гинере (даже с БОЛЬШОЙ буквы буду всегда писать), но ... Ленорыч это круто, ты молодца, опустил чабана с небес.

      8
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      Рейтинг: +7532

      alp > rash1959 3 минуты назад

      так то оно так, но, черчесов тупой, и не поймет,. о чем сказал Гинер, даже если прослушает эти слова 10 раз

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