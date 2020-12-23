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  • Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году

Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году

23 декабря 2020, 14:25
18

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» будет переименован по инициативе спонсора, сообщает «Интерфакс».

Новое название призвано отражать связь непосредственно с банком «Открытие». Отмечается, что на крыше стадионе будет смонтирована новая надпись – «Открытие банк Арена».

«Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены.

Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – сообщает пресс-служба банка.

  • Банк «Открытие» и «Спартак» заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 договор был переподписан.
  • По договору стадион «Спартака» будет носить имя банка до 2023 года.

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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NewLife
1608724534
Переименуйте лучше в : "Зенит фуфло". Прикольно будет там чесоточных принимать.
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zadira56
1608724545
Лучше - ФЕДАУН-Арена)
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Кинстифа
1608725182
А что не Зарема арена))))
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O-kolesov
1608727743
Уж лучше " Открытая баня"
Ответить
серега кашин
1608729976
просто возможность клубу заработать денег
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Боцман59rus
1608730536
Я готов смотреть игры Спартака хоть на картофельном поле, при условии что Федун с,ь,е,б,н,е,т с горизонта далеко и надолго
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vladimir-7
1608741657
Может быть банкам взять имя футбольных команд и вопросов не будет.
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garet12222
1608743679
даже жаль спартак. "Открытие Арена" хотя бы нейтрально звучало. сейчас согласовали в «Открытие банк Арена», а в 2023 назовут "возьми кредит в Открытие банк" и маленькими буквами где-то в самом низу "Арена". #спартак_не_болей
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aaaaahhhh
1608746052
бабло рулит скоро вся страна станет "Банк Россия"
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zigbert
1608800222
Да никто и не заметит это переименование. А вообще дебилизм полный.
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