Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» будет переименован по инициативе спонсора, сообщает «Интерфакс».

Новое название призвано отражать связь непосредственно с банком «Открытие». Отмечается, что на крыше стадионе будет смонтирована новая надпись – «Открытие банк Арена».

«Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены.

Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – сообщает пресс-служба банка.