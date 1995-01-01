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    Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году

    Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» будет переименован по инициативе спонсора, сообщает «Интерфакс».

    Новое название призвано отражать связь непосредственно с банком «Открытие». Отмечается, что на крыше стадионе будет смонтирована новая надпись – «Открытие банк Арена».

    «Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены.

    Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – сообщает пресс-служба банка.

    • Банк «Открытие» и «Спартак» заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 договор был переподписан.
    • По договору стадион «Спартака» будет носить имя банка до 2023 года.

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    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5471

      серега кашин 5 минут назад

      просто возможность клубу заработать денег

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      Рейтинг: +5

      fabo51 37 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +310

      O-kolesov 43 минуты назад

      Уж лучше " Открытая баня"

      1
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      Рейтинг: +619

      ZEVS71 1 час назад

      Так назовите ее Баста Арена!!! Баста банк рекламировал, значит отношение к банку имеет!)))

      0
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      Рейтинг: +2760

      Semenycch 1 час назад

      Может быть и Спартак переименовать?

      2
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      Рейтинг: +5553

      KPCCSPB > Semenycch 1 час назад

      В "плаксы"

      0
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      Рейтинг: +3376

      Кинстифа 1 час назад

      А что не Зарема арена))))

      1
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      Рейтинг: +274

      zadira56 1 час назад

      Лучше - ФЕДАУН-Арена)

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      Рейтинг: +6652

      NewLife 1 час назад

      Переименуйте лучше в : "Зенит фуфло". Прикольно будет там чесоточных принимать.

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      Рейтинг: +1933

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну дурдом ! Причем тут банк, а если банк причем там Спартак.

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      Рейтинг: +7546

      alp 1 час назад

      ну блин.. банк крякнет, и опять менять надпись. нафига?

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