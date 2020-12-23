Стадион «Спартака» планируют переименовать в «Открытие банк Арена» в 2021 году

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» будет переименован по инициативе спонсора, сообщает «Интерфакс».
Новое название призвано отражать связь непосредственно с банком «Открытие». Отмечается, что на крыше стадионе будет смонтирована новая надпись – «Открытие банк Арена».
«Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены.
Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – сообщает пресс-служба банка.
- Банк «Открытие» и «Спартак» заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 договор был переподписан.
- По договору стадион «Спартака» будет носить имя банка до 2023 года.
Источник: «Интерфакс»