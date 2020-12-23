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    Дуймович – о Майере: «Если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен»

    Бывший защитник «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера в «Зенит».

    «Насколько я знаю Ловро и его агентов, они хотят в Европу. Но там не каждый готов платить большие деньги за игроков. Плюс в России сейчас много хорватских игроков. Спортивное общество понимает, что такое футбол в России.

    Никола Влашич проделал большой путь в ЦСКА, стал лучшим игроком РПЛ. «Зенит» тоже известен всем. Думаю, петербургский клуб стал бы для Майера ступенькой вперед. Хотя «Динамо» тоже постоянно играет в еврокубках.

    Решение за Ловро, но если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен», – приводит слова Дуймовича «Р-Спорт».

    • «Зенит» предлагал за Майера десять миллионов евро, но «Динамо» ответило отказом.
    • Майер продлил контракт с клубом до 2026 года и будет получать 600 тысяч евро в год.
    • Он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
    • В январе 2020 года хорватом интересовался ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1359

      зинет недоклуб 24 минуты назад

      стыдно за помойку зенет

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      Рейтинг: +2457

      sobaka120982 29 минут назад

      Мдаааа, в зенит готовы идти не потому что это крутой большой клуб а вшивый мешок денег(((( вот так видят зенит легионеры

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