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  • Дуймович – о Майере: «Если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен»

Дуймович – о Майере: «Если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен»

23 декабря 2020, 18:48
9

Бывший защитник «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера в «Зенит».

«Насколько я знаю Ловро и его агентов, они хотят в Европу. Но там не каждый готов платить большие деньги за игроков. Плюс в России сейчас много хорватских игроков. Спортивное общество понимает, что такое футбол в России.

Никола Влашич проделал большой путь в ЦСКА, стал лучшим игроком РПЛ. «Зенит» тоже известен всем. Думаю, петербургский клуб стал бы для Майера ступенькой вперед. Хотя «Динамо» тоже постоянно играет в еврокубках.

Решение за Ловро, но если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен», – приводит слова Дуймовича «Р-Спорт».

  • «Зенит» предлагал за Майера десять миллионов евро, но «Динамо» ответило отказом.
  • Майер продлил контракт с клубом до 2026 года и будет получать 600 тысяч евро в год.
  • Он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
  • В январе 2020 года хорватом интересовался ЦСКА.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Загреб Дуймович Томислав Майер Ловро
Комментарии (9)
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sobaka120982
1608738698
Мдаааа, в зенит готовы идти не потому что это крутой большой клуб а вшивый мешок денег(((( вот так видят зенит легионеры
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Kollljan
1608744644
Я думаю, что у Зенита очень много вариантов по трансферам. Майер не единственный.
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Вомбат
1608746550
Очередная серия бесконечного сериала "Бред про Зенит". Хорватские журналисты, придумавшие байку про Майера и Загреб, не знают про лимит в РПЛ. Но мы-то знаем, что все легионерские позиции в Зените заполнены а на выход никто из имеющихся легионеров не стоит.
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Ганнибал Лектор
1608749175
Хороший, кстати, футболист. Продавать Дриусси и Дзюбу, покупать Майера и Кокорина.
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Garrincha58
1608800965
Динамо постоянно играет в еврокубках!???? Дуймович ты дуймай когда говоришь чепуху
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lysenkoff
1608801493
Летом 2,5 стоил, сейчас как Зенит начал проявлять интерес 10 - мало. Збс..
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