Дуймович – о Майере: «Если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен»

Бывший защитник «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера в «Зенит».

«Насколько я знаю Ловро и его агентов, они хотят в Европу. Но там не каждый готов платить большие деньги за игроков. Плюс в России сейчас много хорватских игроков. Спортивное общество понимает, что такое футбол в России.

Никола Влашич проделал большой путь в ЦСКА, стал лучшим игроком РПЛ. «Зенит» тоже известен всем. Думаю, петербургский клуб стал бы для Майера ступенькой вперед. Хотя «Динамо» тоже постоянно играет в еврокубках.

Решение за Ловро, но если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен», – приводит слова Дуймовича «Р-Спорт».