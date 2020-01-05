Sportske Novosti: «Хетафе» – конкурент ЦСКА в борьбе за форварда «Динамо» З Майера

Заполучить нападающего хорватского «Динамо» Ловро Майера намерен не только ЦСКА. В гонке за футболиста находится и «Хетафе», пишет Sportske Novosti.

Испанцы также хотят арендовать игрока и иметь возможность выкупить его летом за 6 миллионов евро. Источник информирует, что «Динамо» не заинтересовано в аренде футболиста, а готово только продать его.