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    Sportske Novosti: «Хетафе» – конкурент ЦСКА в борьбе за форварда «Динамо» З Майера

    Заполучить нападающего хорватского «Динамо» Ловро Майера намерен не только ЦСКА. В гонке за футболиста находится и «Хетафе», пишет Sportske Novosti.

    Испанцы также хотят арендовать игрока и иметь возможность выкупить его летом за 6 миллионов евро. Источник информирует, что «Динамо» не заинтересовано в аренде футболиста, а готово только продать его.

    • В этом сезоне Майер провел 16 матчей, отдал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость хорвата – 2,5 миллиона евро.
    • «Хетафе» в Примере идет седьмым.

    Источник: Sportske Novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке - более 374 тысяч человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1276

      Boeung777 1 час назад

      За 16 матчей ни одного гола - супер показатель для форварда.

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