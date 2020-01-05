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  • Sportske Novosti: «Хетафе» – конкурент ЦСКА в борьбе за форварда «Динамо» З Майера

Sportske Novosti: «Хетафе» – конкурент ЦСКА в борьбе за форварда «Динамо» З Майера

5 января 2020, 01:21
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Заполучить нападающего хорватского «Динамо» Ловро Майера намерен не только ЦСКА. В гонке за футболиста находится и «Хетафе», пишет Sportske Novosti.

Испанцы также хотят арендовать игрока и иметь возможность выкупить его летом за 6 миллионов евро. Источник информирует, что «Динамо» не заинтересовано в аренде футболиста, а готово только продать его.

  • В этом сезоне Майер провел 16 матчей, отдал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость хорвата – 2,5 миллиона евро.
  • «Хетафе» в Примере идет седьмым.

Источник: Sportske Novosti

Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке - более 374 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Хетафе Динамо Загреб ЦСКА Майер Ловро
Комментарии (2)
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Boeung777
1578177993
За 16 матчей ни одного гола - супер показатель для форварда.
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