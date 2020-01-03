ЦСКА хочет арендовать хавбека загребского «Динамо» Майера

Для своего возраста шикарный полузащитник, умеет все и обвести и отдать пас и забить. И все это быстро. Меня удивляет другое - где представители Зенита, почему не общаются с этим талантливым парнем?
ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником загребского «Динамо» Ловро Майером.
Хорваты не собираются отпускать игрока в аренду, на которой настаивают армейцы, сообщает Tportal.
- В этом сезоне Майер провел 16 матчей, отдал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость хорвата – 2,5 миллиона евро.
Источник: Tportal
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