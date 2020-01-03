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    ЦСКА хочет арендовать хавбека загребского «Динамо» Майера

    ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником загребского «Динамо» Ловро Майером.

    Хорваты не собираются отпускать игрока в аренду, на которой настаивают армейцы, сообщает Tportal.

    • В этом сезоне Майер провел 16 матчей, отдал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость хорвата – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Tportal

    Tportal – крупнейшее хорватское СМИ. Аудитория в твиттере – 128 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +231

      Semenycch 1 час назад

      Для своего возраста шикарный полузащитник, умеет все и обвести и отдать пас и забить. И все это быстро. Меня удивляет другое - где представители Зенита, почему не общаются с этим талантливым парнем?

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