Гинер: «Хотел бы видеть Акинфеева в сборной. Но наступает момент, когда человек устает»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о возможном возвращении вратаря Игоря Акинфеева в сборную России.
– После последних неудач сборной много разговоров вокруг возможного возвращения в команду Игоря Акинфеева. Вы бы хотели вновь видеть его в воротах сборной?
– Насчет возвращения это вы у Игоря спросите – он вам скажет. Конечно, я хотел бы его видеть в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает.
- Акинфеев провел за сборную 111 матчей.
- В октябре 2018 года он объявил о завершении международной карьеры.
Источник: «Спорт-Экспресс»