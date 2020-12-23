Гинер: «Хотел бы видеть Акинфеева в сборной. Но наступает момент, когда человек устает»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о возможном возвращении вратаря Игоря Акинфеева в сборную России.

– После последних неудач сборной много разговоров вокруг возможного возвращения в команду Игоря Акинфеева. Вы бы хотели вновь видеть его в воротах сборной?

– Насчет возвращения это вы у Игоря спросите – он вам скажет. Конечно, я хотел бы его видеть в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает.