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    Гинер: «Хотел бы видеть Акинфеева в сборной. Но наступает момент, когда человек устает»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о возможном возвращении вратаря Игоря Акинфеева в сборную России.

    – После последних неудач сборной много разговоров вокруг возможного возвращения в команду Игоря Акинфеева. Вы бы хотели вновь видеть его в воротах сборной?

    – Насчет возвращения это вы у Игоря спросите – он вам скажет. Конечно, я хотел бы его видеть в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает.

    • Акинфеев провел за сборную 111 матчей.
    • В октябре 2018 года он объявил о завершении международной карьеры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1673

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба вечно уставший, но играет в сборной.

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