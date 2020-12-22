«Тоттенхэм» и «МЮ» поборются за центрдэфа «Фиорентины» Миленковича

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в АПЛ.
На игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы попытаются приобрести серба в зимнее трансферное окно, так как Жозе Моуринью планирует расширить защитную линию во второй половине сезона. Ожидается, что «МЮ» также попробует купить Миленковича в январе.
- В этом сезоне Серии А защитник провел 13 матчей, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.
- Рыночная стоимость футболиста – 28 миллионов евро.
Источник: Goal.com