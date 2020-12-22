«Наполи» обжаловал техническое поражение от «Ювентуса». Матч решили переиграть

«Наполи» обжаловал решение о техническом поражении «Ювентусу» в матче третьего тура Серии А, который должен был состояться 4 октября.
Национальный олимпийский комитет Италии отменил решение итальянской спортивного арбитражного суда, снявшего с команды одно очко и наложившего на неаполитанцев штраф. Матч будет переигран, кроме того, «Наполи» вернут снятое очко.
- Главный судья встречи «Ювентус» – «Наполи» Даниэле Довери остановил игру спустя 45 минут с момента ее официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
- Команда Дженнаро Гаттузо не явилась на матч, так как ей заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.