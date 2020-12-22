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  • «Наполи» обжаловал техническое поражение от «Ювентуса». Матч решили переиграть

«Наполи» обжаловал техническое поражение от «Ювентуса». Матч решили переиграть

22 декабря 2020, 20:06
11

«Наполи» обжаловал решение о техническом поражении «Ювентусу» в матче третьего тура Серии А, который должен был состояться 4 октября.

Национальный олимпийский комитет Италии отменил решение итальянской спортивного арбитражного суда, снявшего с команды одно очко и наложившего на неаполитанцев штраф. Матч будет переигран, кроме того, «Наполи» вернут снятое очко.

  • Главный судья встречи «Ювентус» – «Наполи» Даниэле Довери остановил игру спустя 45 минут с момента ее официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
  • Команда Дженнаро Гаттузо не явилась на матч, так как ей заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

Источник: Официальный сайт Олимпийского комитета Италии
Италия. Серия А Наполи Ювентус
Комментарии (11)
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swot1205
1608657740
правильно, а ****... тут от них ничего не зависело
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lysenkoff
1608660174
Круто +4 очка сразу))) :DDD
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acor94
1608662365
Тогда и Сочи Ростов можно переиграть)
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dinar7777dinar
1608666137
справедливо ! позор туринскому кабинету !
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Вальдемар IV
1608671055
нет мы не европа...
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Hektor 84
1608676682
Кристине сегодня по губам поводили)))
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Hektor 84
1608676907
Еще и эта новость!!! Кабинентус скидывают с трона. Судьи перестают им подсвистывать и левые пенки ставить в их пользу. И сразу какой результат.
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zigbert
1608729756
Справедливое решение. Только почему то так долго думали.
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