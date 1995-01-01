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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Наполи» обжаловал техническое поражение от «Ювентуса». Матч решили переиграть

    «Наполи» обжаловал решение о техническом поражении «Ювентусу» в матче третьего тура Серии А, который должен был состояться 4 октября.

    Национальный олимпийский комитет Италии отменил решение итальянской спортивного арбитражного суда, снявшего с команды одно очко и наложившего на неаполитанцев штраф. Матч будет переигран, кроме того, «Наполи» вернут снятое очко.

    • Главный судья встречи «Ювентус» – «Наполи» Даниэле Довери остановил игру спустя 45 минут с момента ее официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
    • Команда Дженнаро Гаттузо не явилась на матч, так как ей заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

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    Источник: Официальный сайт Олимпийского комитета Италии

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +712

      lysenkoff 21 минуту назад

      Круто +4 очка сразу))) :DDD

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      Рейтинг: +2081

      swot1205 1 час назад

      правильно, а ****... тут от них ничего не зависело

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      Рейтинг: +3905

      Puddle 1 час назад

      Гы-гы-гы! ...дец полосатым

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      Рейтинг: -1996

      Вот оно чё Михалыч > Puddle 27 минут назад

      .....Гы гы --это от Аларма и прочих.....Против Юве--- это от Динарки..Вот оно чо, пудель, вот оно чо.

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