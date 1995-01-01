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    Прядкин: «Ситуация «Тамбова» на собрании РПЛ не обсуждалась, но лига принимает меры»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что на общем собрании клубов лиги не обсуждалась ситуация «Тамбова», у которого есть проблемы с финансированием.

    «Обсуждалась ли ситуация «Тамбова»? Нет, но РПЛ уже принимает меры. Буквально три дня назад вернулся из Тамбова, где у меня была встреча с губернатором, руководством края. Мы определились, где мы находимся и что мы будем делать дальше. Всю ту помощь, которая должна быть со стороны лиги, мы полностью оказываем. Если «Тамбов» будет выполнять все требования лиги, то получит от нас необходимые коммерческие средства. В общем, наметили дальнейшие шаги, в январе будут еще встречи. Во всяком случае, сделаем всe возможное, чтобы «Тамбов» продолжил участие в наших соревнованиях», – сказал Прядкин.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • В отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.

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    Источник: «Матч ТВ»

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