Нобоа: «Не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поддержал нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Ты знаешь, что ты игрок хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч… Это тяжело. Иногда не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи», по моему последнему пасу», – сказал Нобоа в интервью «Матч ТВ».

В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин с реабилитологом и физиотерапевтом находится на Мальдивах.

Нобоа: «Кокорин для меня как младший брат»