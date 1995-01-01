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    Нобоа: «Не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться?»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поддержал нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    «Ты знаешь, что ты игрок хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч… Это тяжело. Иногда не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи», по моему последнему пасу», – сказал Нобоа в интервью «Матч ТВ».

    • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
    • Кокорин с реабилитологом и физиотерапевтом находится на Мальдивах.

    Нобоа: «Кокорин для меня как младший брат»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1651

      Fusballer 47 минут назад

      Романтика, как у Дзюбы с Азмунчиком))))

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      Рейтинг: +4025

      Cleaner 2 часа назад

      А Саша посылает его по братски.)

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