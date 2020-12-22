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  • Евменов: «Зенит» – как Дарт Вейдер. Не вижу ничего плохого в том, что клуб называют империей зла»

Евменов: «Зенит» – как Дарт Вейдер. Не вижу ничего плохого в том, что клуб называют империей зла»

22 декабря 2020, 11:42
6

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о том, как принимаются решения в клубе из Санкт-Петербурга.

«Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми – главным тренером, спортивном директором и генеральном директором.

Это такая лодка с тремя веслами. Да, весел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону.

Чем могу это объяснить? Да, В клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере.

Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и все». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нем должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер», – сказал Евменов в эфире «Матч Премьер».

  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
  • Клуб из Санкт-Петербурга – действующий чемпион страны.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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Закат ЕдРа
1608634324
Как же стыдно за такие слова.!!
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Вомбат
1608640289
Обломитесь, журналюги, берущие интервью у идиотов ради хайпа на пустом месте! Молодцы пользователи этого сайта, почти никто на этот бред не купился!
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Axe111
1608643614
Посмешище
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Ловкий Бубен
1608643898
Тошнотворная культура проникла в нашу жизнь повсеместно
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житель СПб
1608665807
Судя по интервью - еще один дурачок пытается внимание к себе привлечь. А если так - то действительно, как таких "специалистов" берут на работу в клуб - непонятно. Хотя - понятно! Зенит всегда славился своей невнятной трансферной политикой..
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Вальдемар IV
1608671601
а распил-арена это его корбаль "палач"...росфутбола
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