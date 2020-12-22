Евменов: «Зенит» – как Дарт Вейдер. Не вижу ничего плохого в том, что клуб называют империей зла»

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о том, как принимаются решения в клубе из Санкт-Петербурга.

«Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми – главным тренером, спортивном директором и генеральном директором.

Это такая лодка с тремя веслами. Да, весел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону.

Чем могу это объяснить? Да, В клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере.

Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и все». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нем должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер», – сказал Евменов в эфире «Матч Премьер».