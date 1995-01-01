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    Евменов: «Зенит» – как Дарт Вейдер. Не вижу ничего плохого в том, что клуб называют империей зла»

    Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о том, как принимаются решения в клубе из Санкт-Петербурга.

    «Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми – главным тренером, спортивном директором и генеральном директором.

    Это такая лодка с тремя веслами. Да, весел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону.

    Чем могу это объяснить? Да, В клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере.

    Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и все». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

    В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нем должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер», – сказал Евменов в эфире «Матч Премьер».

    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
    • Клуб из Санкт-Петербурга – действующий чемпион страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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