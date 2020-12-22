AS: «Реал» интересуется Алабой. Австриец хочет зарабатывать 12 миллионов

«Реал» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Летом 2021 года у него заканчивается контракт с мюнхенским клубом, сообщает AS.
Однако, мадридцы не спешат переходить к активной стадии переговоров из-за завышенных требований Алабы. 28-летний австриец хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год – столько же получает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
На защитника также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».
- Рыночная стоимость Алабы – 65 миллионов евро.
- «Бавария» не стала продлевать контракт с австрийцем.
- В составе «Баварии» он провел 394 матча, забил 31 гол и сделал 49 ассистов.
Источник: AS