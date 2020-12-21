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    AS: «Реал» интересуется Алабой. Австриец хочет зарабатывать 12 миллионов

    «Реал» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Летом 2021 года у него заканчивается контракт с мюнхенским клубом, сообщает AS.

    Однако, мадридцы не спешат переходить к активной стадии переговоров из-за завышенных требований Алабы. 28-летний австриец хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год – столько же получает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

    На защитника также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

    • Рыночная стоимость Алабы – 65 миллионов евро.
    • «Бавария» не стала продлевать контракт с австрийцем.
    • В составе «Баварии» он провел 394 матча, забил 31 гол и сделал 49 ассистов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +268

      cevin cigan 34 минуты назад

      А морда не треснет?

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