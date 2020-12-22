AS: «Реал» интересуется Алабой. Австриец хочет зарабатывать 12 миллионов

«Реал» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Летом 2021 года у него заканчивается контракт с мюнхенским клубом, сообщает AS.

Однако, мадридцы не спешат переходить к активной стадии переговоров из-за завышенных требований Алабы. 28-летний австриец хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год – столько же получает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

На защитника также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».