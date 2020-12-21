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    «Матвей больше не холостяк!» Вратарь «Краснодара» Сафонов женился в 21 год

    «Краснодар» поздравил вратаря команды Матвея Сафонова с днем свадьбы.

    «Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием.

    Желаем молодым любви и счастья!», – написал «Краснодар» в твиттере.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара». За основу клуба он играет с 2017 года.
    • Сафонов – в тройке лучших вратарей по числу сейвов в групповом этапе ЛЧ-2020/21.
    • Вратарь «Краснодара» занял четвертое место в голосовании на звание лучшего футболиста России в 2020 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +829

      zarsm 1 час назад

      К чему уточнение про возраст??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1947

      alll-333 2 часа назад

      Счастья молодой паре!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1204

      elessar arnor 2 часа назад

      вроде норм, счастья

      3
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