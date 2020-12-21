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  • «Матвей больше не холостяк!» Вратарь «Краснодара» Сафонов женился в 21 год

«Матвей больше не холостяк!» Вратарь «Краснодара» Сафонов женился в 21 год

21 декабря 2020, 18:37
4

«Краснодар» поздравил вратаря команды Матвея Сафонова с днем свадьбы.

«Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием.

Желаем молодым любви и счастья!», – написал «Краснодар» в твиттере.

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  • Сафонов – воспитанник «Краснодара». За основу клуба он играет с 2017 года.
  • Сафонов – в тройке лучших вратарей по числу сейвов в групповом этапе ЛЧ-2020/21.
  • Вратарь «Краснодара» занял четвертое место в голосовании на звание лучшего футболиста России в 2020 году.

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Просто-333
1608565949
Счастья молодой паре!!!
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zarsm
1608570149
К чему уточнение про возраст??
Ответить
житель СПб
1608578409
Надеюсь, будущий 1й вратарь сборной теперь будет еще ответственней! Удачи!
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zigbert
1608643735
С законным браком Матвей!
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