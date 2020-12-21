«Матвей больше не холостяк!» Вратарь «Краснодара» Сафонов женился в 21 год

«Краснодар» поздравил вратаря команды Матвея Сафонова с днем свадьбы.

«Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием.

Желаем молодым любви и счастья!», – написал «Краснодар» в твиттере.

Матвей Сафонов больше не холостяк!Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья! pic.twitter.com/tqZrx9O00a — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 21, 2020