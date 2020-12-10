Гилерме и Сафонов – в тройке лучших вратарей по числу сейвов в групповом этапе ЛЧ-2020/21

Мануэль Нойер из «Баварии» занял первое место в рейтинге самых надежных голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Немец отразил 27 ударов по своим воротам в пяти матчах главного еврокубка.

На второй строчке вратарь «Локомотива» Гилерме, который совершил 25 сейвов в шести играх ЛЧ.

Замыкает тройку лучших Матвей Сафонов из «Краснодара», спасший команду от гола 24 раза в четырех встречах турнира.