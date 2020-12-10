Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Гилерме и Сафонов – в тройке лучших вратарей по числу сейвов в групповом этапе ЛЧ-2020/21

    Мануэль Нойер из «Баварии» занял первое место в рейтинге самых надежных голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    Немец отразил 27 ударов по своим воротам в пяти матчах главного еврокубка.

    На второй строчке вратарь «Локомотива» Гилерме, который совершил 25 сейвов в шести играх ЛЧ.

    Замыкает тройку лучших Матвей Сафонов из «Краснодара», спасший команду от гола 24 раза в четырех встречах турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2020 23:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3160

      Черкизовский Кот 57 минут назад

      Вы же сами пишите про групповой этап, так что не учитывайте у Сафонова игры квалификации. На групповом этапе он провёл 4 матча. Против "Севильи" и " Челси" выходил играть Городов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -240

      net zenit1967 1 час назад

      о ооооо !хоть здесь то мы среди лучших!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru