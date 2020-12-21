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  • КДК РФС: дисквалификация Тедеско может распространиться на зарубежные турниры

КДК РФС: дисквалификация Тедеско может распространиться на зарубежные турниры

21 декабря 2020, 15:31
12

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча может распространиться на турниры за пределами России.

«Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», – сказал Григорьянц.

  • Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».
  • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
  • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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raritet
1608554621
На Лигу Чемпионов по жестам.
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мы_не_рабы
1608555282
Ну да, вызовут в Германии Тедеско, послушают его объяснения про судейство и провокации, и пошлют куда подальше РФС с его дисциплинарным комитетом.
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омск55
1608556737
тедеска наверное забился в угол и прыгает
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Axe111
1608557673
АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХААХ А ДО ВСЕЛЕНСКИХ НЕ РАССМАТРИВАЕТ??????? АХХАААХАХАХАХАХХАХ
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subbotaspartak
1608558356
Уедет в Немецию, а наши ему - низзя на стадион... Вот расстроится человек...
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ySS
1608562379
Интересно, кто такой этот григорянц? Секретный объект какой-то...
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nik55
1608562752
КДК РФС-----где набрали таких дебилов ?
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BANNIKOV1970
1608562895
Приболел кукушкой?
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vladimir-7
1608565747
Григорянц напугал ежа голой жопой, Тедеско до конца чемпионата РПЛ не собирается участвовать не в ЛЕ и не в ЛЧ, а место в сборной России ему не предлагали. Такое ограничение грозит, пока, только Мусаеву.
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Hektor 84
1608572373
После таких инцидентов в Россию ни один нормальный тренер не приедет. Будут наши тренеришки выпускники вшт и всякие Николичи.
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