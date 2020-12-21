КДК РФС: дисквалификация Тедеско может распространиться на зарубежные турниры

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча может распространиться на турниры за пределами России.
«Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», – сказал Григорьянц.
- Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».
- После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
- По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
Источник: «Чемпионат»