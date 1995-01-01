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    КДК РФС: дисквалификация Тедеско может распространиться на зарубежные турниры

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча может распространиться на турниры за пределами России.

    «Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», – сказал Григорьянц.

    • Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».
    • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
    • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      fabo48 23 минуты назад

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      Рейтинг: +1498

      BANNIKOV1970 35 минут назад

      Приболел кукушкой?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6170

      Alekxei Z. 35 минут назад

      " Да что там в мире , в России !!! "
      Почему-то в нашей стране у каждого второго мания величия.

      2
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      Рейтинг: +5327

      nik55 37 минут назад

      КДК РФС-----где набрали таких дебилов ?

      3
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      Рейтинг: +1380

      ySS 44 минуты назад

      Интересно, кто такой этот григорянц? Секретный объект какой-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7016

      Литейный4 1 час назад

      Какие ещё турниры? После Спартака на карьере физрука поставлен крест. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5406

      subbotaspartak 1 час назад

      Уедет в Немецию, а наши ему - низзя на стадион... Вот расстроится человек...

      3
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      Рейтинг: +2890

      Axe111 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХААХ А ДО ВСЕЛЕНСКИХ НЕ РАССМАТРИВАЕТ??????? АХХАААХАХАХАХАХХАХ

      3
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      Рейтинг: +1142

      омск55 2 часа назад

      тедеска наверное забился в угол и прыгает

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      Рейтинг: +1942

      alll-333 2 часа назад

      И что?

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