КДК РФС: дисквалификация Тедеско может распространиться на зарубежные турниры

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча может распространиться на турниры за пределами России.

«Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», – сказал Григорьянц.