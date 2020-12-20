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  • АПЛ. «Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

АПЛ. «Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

20 декабря 2020, 19:11
4

«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря голу Джейми Варди. В середине второго тайма мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд.

«Лестер» обошел «Тоттенхэм» в турнирной таблице и вышел на второе место. Отставание от «Ливерпуля» – четыре очка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Тоттенхэм – Лестер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди (с пенальти), 45+4; 0:2 – Алдервейрелд (автогол), 59.

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Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Тоттенхэм
Комментарии (4)
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Aldo.CSKA
1608481577
Моур поплыл кажись опять
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MaxRnD
1608485064
ТТХ сам себя высек
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NeoNaTe
1608492608
Варди просто красавчик
Ответить
zigbert
1608562280
Работа Роджерса позволяет надеется на лучшее в игре Лестера.
Ответить
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