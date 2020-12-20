АПЛ. «Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря голу Джейми Варди. В середине второго тайма мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд.

«Лестер» обошел «Тоттенхэм» в турнирной таблице и вышел на второе место. Отставание от «Ливерпуля» – четыре очка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Тоттенхэм – Лестер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди (с пенальти), 45+4; 0:2 – Алдервейрелд (автогол), 59.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ