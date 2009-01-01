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    АПЛ. «Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

    «Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

    В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря голу Джейми Варди. В середине второго тайма мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд.

    «Лестер» обошел «Тоттенхэм» в турнирной таблице и вышел на второе место. Отставание от «Ливерпуля» – четыре очка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Тоттенхэм – Лестер – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варди (с пенальти), 45+4; 0:2 – Алдервейрелд (автогол), 59.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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