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    Озил отреагировал на поражение «Арсенала» от «Эвертона» плачущей рожицей и разбитым сердцем

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оставил пост по окончании матча АПЛ против «Эвертона» (1:2). Он опубликовал два смайла: разбитое сердце и плачущую рожицу. Футболиста в заявке не было.

    При этом Озил – лидер «Арсенала» при Микеле Артете по среднему количеству созданных моментов за матч АПЛ (2,2). У всех партнеров немца этот показатель меньше двух.

    • «Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.
    • У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.
    • «Арсенал» занимает 15-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Месута Озила

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    19.12.2020 23:35
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