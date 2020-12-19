Озил отреагировал на поражение «Арсенала» от «Эвертона» плачущей рожицей и разбитым сердцем

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оставил пост по окончании матча АПЛ против «Эвертона» (1:2). Он опубликовал два смайла: разбитое сердце и плачущую рожицу. Футболиста в заявке не было.

При этом Озил – лидер «Арсенала» при Микеле Артете по среднему количеству созданных моментов за матч АПЛ (2,2). У всех партнеров немца этот показатель меньше двух.

«Арсенал» 2-й сезон подряд встретит Рождество в нижней части таблицы. За все время работы Арсена Венгера такого не было ни разу.

такого не было ни разу. У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.

«Арсенал» занимает 15-е место.