«Рубин» все зимние сборы проведет в Турции

«Рубин» определился с графиком работы на зиму. Все сборы команда Леонида Слуцкого проведет в Белеке.
«Команда соберется 12 января в турецком Белеке, где по традиции пройдут все три зимних сбора.
Первый сбор пройдет с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 9 февраля, третий – с 13 по 25 февраля», – сообщила пресс-служба.
- «Рубин» идет в РПЛ 8-м.
- Ближайший соперник по РПЛ – «Спартак» (ориентировочно 28 февраля).
- В последнем туре казанцы сыграли вничью с «Ахматом».
Источник: официальный сайт «Рубина»