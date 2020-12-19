«Рубин» все зимние сборы проведет в Турции

«Рубин» определился с графиком работы на зиму. Все сборы команда Леонида Слуцкого проведет в Белеке.

«Команда соберется 12 января в турецком Белеке, где по традиции пройдут все три зимних сбора.

Первый сбор пройдет с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 9 февраля, третий – с 13 по 25 февраля», – сообщила пресс-служба.