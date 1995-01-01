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    Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется»

    Журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов убежден, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не вернется в команду. На этой неделе немец сообщил о нежелании продлевать контракт.

    «Уже все. Тедеско пытались уговорить. Он хочет быть с семьей и имеет в виду не лето. Он сейчас хочет быть с ней. Тедеско не вернется из отпуска. Об этом знают и Леонид Федун, и Зарема Салихова. «Вердер» готов взять тренера завтра же», – сказал Андронов на ютуб-канале «Андронов vs Шмурнов».

    • Контракт Тедеско истекает летом.
    • Новым главным тренером «Спартака» может стать Энрике Сетьен.
    • Тедеско работает в России с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1392

      Ужас Бората 10 минут назад

      А чего с Цорном вместе не свалил?

      2
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      Рейтинг: +13546

      derrik2000 > Ужас Бората 3 минуты назад

      А бабло дополнительное?

      0
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      Рейтинг: +52

      Мортус 12 минут назад

      Это всё прямо орёт о том, что местный футбол реально болен. Наш удел - местные тренера физкультуры, которые умеют ложиться под "Газпром". Забиваю на отечественный футбол.

      0
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      Рейтинг: +110

      Нуф-Нуф 15 минут назад

      Сдулся Тедеско, игру внятную так и не поставил.

      2
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      Рейтинг: +334

      dva064 17 минут назад

      нормальный хозяин профессионалов ищет для управления,,В Спартаке же братья,кумовья да жёны,,,,любому тренеру не айс будет в этом бедламе,,,,

      1
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      Рейтинг: +2304

      кошмарик 17 минут назад

      "Баба, она сердцем чует". Горбатый о Зареме Салиховой.. классика..

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      Рейтинг: +5867

      maior-60 18 минут назад

      Не вернуться он не имеет права, для этого необходимо сначала расторгнуть контракт и .
      урегулировать финансовые вопросы со Спартаком..

      2
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      Рейтинг: +235

      Рыжий бес 20 минут назад

      Баба за рулём,что обезьяна с гранатой,,,,так и у нас Зарема у руля ,,,,хер знает в какую сторону клуб мотанёт,,,,,

      1
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      Рейтинг: +878

      Граф2019 25 минут назад

      пришел из ниоткуда... и уйдет в никуда! а бабаульки в кармане...

      0
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      Рейтинг: +16522

      slavutiq70 25 минут назад

      Полный пипец баба у руля,,,да ладно бы с опытом работы в этой сфере,,,,,а то с подиума сошла и решила клубом порулить,,,,а каких успехах может идти речь,,,должность гендиректора сплошная фикция стала,,трансферами тоже она рулила ,вот и нарулила,,,,

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      Рейтинг: +19834

      Боцман59rus 59 минут назад

      Вся Европа знает, какой и,п,л,а,н руководит Спартаком, но это пол беды, Зульфия добавила красок в хаотичную картину управления командой и любой, уважающий себя тренер, как и спортивный директор не пойдет в это шапито

      7
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      Рейтинг: +5312

      "supermax" > Боцман59rus 51 минуту назад

      к сожалению скорее всего ты прав....самое настоящее шапито, как и вся рпл

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