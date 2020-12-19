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  • Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется»

Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется»

19 декабря 2020, 18:28
28

Журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов убежден, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не вернется в команду. На этой неделе немец сообщил о нежелании продлевать контракт.

«Уже все. Тедеско пытались уговорить. Он хочет быть с семьей и имеет в виду не лето. Он сейчас хочет быть с ней. Тедеско не вернется из отпуска. Об этом знают и Леонид Федун, и Зарема Салихова. «Вердер» готов взять тренера завтра же», – сказал Андронов на ютуб-канале «Андронов vs Шмурнов».

  • Контракт Тедеско истекает летом.
  • Новым главным тренером «Спартака» может стать Энрике Сетьен.
  • Тедеско работает в России с прошлого года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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VVM1964
1608392392
Ну во первых у него контракт , во вторых мы не знем всех подковерных игр , но если есть твердое намерение и есть недопонимание и разногласия , то надо расставаться зимой ( по согласию сторон, как говорится ) и желательно этот вопрос решать быстрее , но думаю что в этом вопросе еще не все точки расставлены . Федун человек импульсивный и Тедеско судя по всему тоже .
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Боцман59rus
1608392908
Вся Европа знает, какой и,п,л,а,н руководит Спартаком, но это пол беды, Зульфия добавила красок в хаотичную картину управления командой и любой, уважающий себя тренер, как и спортивный директор не пойдет в это шапито
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slavа0508
1608394936
Полный пипец баба у руля,,,да ладно бы с опытом работы в этой сфере,,,,,а то с подиума сошла и решила клубом порулить,,,,а каких успехах может идти речь,,,должность гендиректора сплошная фикция стала,,трансферами тоже она рулила ,вот и нарулила,,,,
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Рыжий бес
1608395237
Баба за рулём,что обезьяна с гранатой,,,,так и у нас Зарема у руля ,,,,хер знает в какую сторону клуб мотанёт,,,,,
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maior-60
1608395378
Не вернуться он не имеет права, для этого необходимо сначала расторгнуть контракт и . урегулировать финансовые вопросы со Спартаком..
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кошмарик
1608395441
"Баба, она сердцем чует". Горбатый о Зареме Салиховой.. классика..
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dva064
1608395449
нормальный хозяин профессионалов ищет для управления,,В Спартаке же братья,кумовья да жёны,,,,любому тренеру не айс будет в этом бедламе,,,,
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Нуф-Нуф
1608395569
Сдулся Тедеско, игру внятную так и не поставил.
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Мортус
1608395742
Это всё прямо орёт о том, что местный футбол реально болен. Наш удел - местные тренера физкультуры, которые умеют ложиться под "Газпром". Забиваю на отечественный футбол.
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Владислав Vlad
1608414283
Желаю Тедеско поработать с Вердером. Выйти в ЛЧ и натянуть бомжей оба раза.
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