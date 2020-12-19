Журналист Андронов: «Федун и Салихова знают, что Тедеско зимой в «Спартак» не вернется»

Журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов убежден, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не вернется в команду. На этой неделе немец сообщил о нежелании продлевать контракт.

«Уже все. Тедеско пытались уговорить. Он хочет быть с семьей и имеет в виду не лето. Он сейчас хочет быть с ней. Тедеско не вернется из отпуска. Об этом знают и Леонид Федун, и Зарема Салихова. «Вердер» готов взять тренера завтра же», – сказал Андронов на ютуб-канале «Андронов vs Шмурнов».