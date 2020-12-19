El Chiringuito TV: Моуринью позвал Модрича в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может вернуться в «Тоттенхэм».

По информации El Chiringuito TV, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью связывался с 35-летним футболистом и приглашал его в клуб.

Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года, то есть летом он может стать свободным агентом.