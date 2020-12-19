El Chiringuito TV: Моуринью позвал Модрича в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может вернуться в «Тоттенхэм».
По информации El Chiringuito TV, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью связывался с 35-летним футболистом и приглашал его в клуб.
Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года, то есть летом он может стать свободным агентом.
- Модрич выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
- В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в 19 матчах.
Источник: El Chiringuito TV
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