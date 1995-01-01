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    El Chiringuito TV: Моуринью позвал Модрича в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может вернуться в «Тоттенхэм».

    По информации El Chiringuito TV, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью связывался с 35-летним футболистом и приглашал его в клуб.

    Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года, то есть летом он может стать свободным агентом.

    • Модрич выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в 19 матчах.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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