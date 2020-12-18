Bobsoccer: Гончаренко остается в ЦСКА. Он полетит с командой на зимние сборы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отправится вместе с командой на зимние сборы, сообщает Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен после игры с «Ростовом», а его место займет другой иностранный тренер.

Первый зимний сбор ЦСКА пройдет в испанском Кампоаморе. Старт сборов запланирован на 17 января.

ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Москвичи заняли последнее место в группе Лиги Европы.

Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»