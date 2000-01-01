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    Bobsoccer: Гончаренко остается в ЦСКА. Он полетит с командой на зимние сборы

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отправится вместе с командой на зимние сборы, сообщает Bobsoccer.

    Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен после игры с «Ростовом», а его место займет другой иностранный тренер.

    • Первый зимний сбор ЦСКА пройдет в испанском Кампоаморе. Старт сборов запланирован на 17 января.
    • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.
    • Москвичи заняли последнее место в группе Лиги Европы.

    Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +952

      кто там 27 минут назад

      Мда. Это фиаско. 7 матчей без побед, очередной позор в ЛЕ и новый рекорд.. и тут победка над Ростов и сразу всё ок? Ну удачи чё.

      1
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      Рейтинг: +19464

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Б*Я*ская ситуация. Нельзя так работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18703

      bset 1 час назад

      Такая вот журналистика. Перед матчем писали, что снимут, а после матча пишут, что решили отставить. А у руководства может и мыслей на эту тему никаких не было. А тут можно легко придумать, что что-то изменилось, а потом изменилось в обратную сторону. И ничего тебе не будет, если это фейк.

      0
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      Рейтинг: +5156

      Lester84 3 часа назад

      Это фиаско!!! Очень большая глупость. На зимних сборах опять будут рвать всяких Картахен и говорить, что появилась химия. А весной будет очередной провал, который мы наблюдали у Ганчаренки последние 2 года. Своей работой он показал, что его потолок - команды РПЛ из второй части турнирной таблицы. Поставь у руля условного Рашида Рахимова или Вадика Евсеева - будет то же самое.

      2
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      Рейтинг: +352

      vsolon > Lester84 1 час назад

      на тур таблицу посмотри....кто кроме Семака и его из действующих тренеров выигрывал чемпионат....Рахимов...Евсеев? ну если только Слуцкий

      0
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      Рейтинг: +3659

      Гавроша 3 часа назад

      Свиньи все время тренеров меняют, и все равно позорятся!!!

      1
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      Рейтинг: -571

      net zenit1967 > Гавроша 3 часа назад

      СВИНЬИ ЭТО ТЫ С АЛАРМОПСОВЫМИ!ПОЗОРНИКИ И УБОЖЕСТВО САЙТА!

      0
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      Рейтинг: +18586

      silver29 3 часа назад

      То же негоже постоянно работать под "дамокловым мечем", то ли снимут, то ли помилуют.

      1
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      Рейтинг: +4621

      playsh 3 часа назад

      На данный момент руководством команды принято самое разумное решение,спору нет.Ну,а Гончаренко остаётся пожелать научиться "держать удар" и не принимать поспешных решений.

      0
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      Рейтинг: -571

      net zenit1967 > playsh 3 часа назад

      ВОТ ЭТО ВЕРНО!ГОНЧАРЕНКО СНИМУТ,А КОГО ВМЕСТО НЕГО?ВОТ НАМ ТЕДЕСКО ПРАВИЛЬНО СМЕНИЛИ!ТОЛКУ ОТ НЕГО ...

      0
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      Рейтинг: -571

      net zenit1967 > playsh 3 часа назад

      ТОЛЬКО КОГО ВМЕСТО НЕГО???ТАКОГО ПРЫГУНКА НЕ НАДО БОЛЬШЕ!

      0
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      Рейтинг: +1468

      Retiremen_VMF 3 часа назад

      Это команда построена от копки фундамента до сегодняшнего состояния именно Гончаренко. Убрав его, надо будет полностью перестраивать команду, а это огромные деньги. Пойдет ли клуб на такие траты не известно.

      2
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      Рейтинг: +1569

      altezzik 4 часа назад

      Ну так... второе место. Отставание небольшое от Зенита. Какой смысл сейчас трясти команду... Если уж хотят, то пусть в конце сезона меняют.

      4
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      Рейтинг: +2427

      sobaka120982 > altezzik 3 часа назад

      Спроси это у Локомотива)))) чем они думали быв в такой же ситуации, Вывод- 9 место(((((

      0
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