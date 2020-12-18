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  • Bobsoccer: Гончаренко остается в ЦСКА. Он полетит с командой на зимние сборы

Bobsoccer: Гончаренко остается в ЦСКА. Он полетит с командой на зимние сборы

18 декабря 2020, 12:13
10

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отправится вместе с командой на зимние сборы, сообщает Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен после игры с «Ростовом», а его место займет другой иностранный тренер.

  • Первый зимний сбор ЦСКА пройдет в испанском Кампоаморе. Старт сборов запланирован на 17 января.
  • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.
  • Москвичи заняли последнее место в группе Лиги Европы.

Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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altezzik
1608283123
Ну так... второе место. Отставание небольшое от Зенита. Какой смысл сейчас трясти команду... Если уж хотят, то пусть в конце сезона меняют.
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Retiremen_VMF
1608284017
Это команда построена от копки фундамента до сегодняшнего состояния именно Гончаренко. Убрав его, надо будет полностью перестраивать команду, а это огромные деньги. Пойдет ли клуб на такие траты не известно.
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Plyash
1608284709
На данный момент руководством команды принято самое разумное решение,спору нет.Ну,а Гончаренко остаётся пожелать научиться "держать удар" и не принимать поспешных решений.
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Lester84
1608286771
Это фиаско!!! Очень большая глупость. На зимних сборах опять будут рвать всяких Картахен и говорить, что появилась химия. А весной будет очередной провал, который мы наблюдали у Ганчаренки последние 2 года. Своей работой он показал, что его потолок - команды РПЛ из второй части турнирной таблицы. Поставь у руля условного Рашида Рахимова или Вадика Евсеева - будет то же самое.
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DOCTOR PENALTY
1608292510
Б*Я*ская ситуация. Нельзя так работать.
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кто там
1608296630
Мда. Это фиаско. 7 матчей без побед, очередной позор в ЛЕ и новый рекорд.. и тут победка над Ростов и сразу всё ок? Ну удачи чё.
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