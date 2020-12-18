Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги осенней части сезона для московского клуба.

«Неудачей это назвать нельзя. Да, мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но надо понимать, что «Зенит» в данный момент более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном.

Все команды, которые играли в еврокубках, пережили серьезный кризис. Это сказалось на наших результатах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Когда попадаешь в кризис, нужно терять как можно меньше очков. К сожалению, мы потеряли многовато», – приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».