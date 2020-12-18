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  • Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

18 декабря 2020, 11:20
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги осенней части сезона для московского клуба.

«Неудачей это назвать нельзя. Да, мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но надо понимать, что «Зенит» в данный момент более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном.

Все команды, которые играли в еврокубках, пережили серьезный кризис. Это сказалось на наших результатах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Когда попадаешь в кризис, нужно терять как можно меньше очков. К сожалению, мы потеряли многовато», – приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

  • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.
  • Москвичи заняли последнее место в группе Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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CSKA57
1608281445
При чем тут Зенит, как более опытная команда? Недобрали вы очки у команд менее опытных... Если команды, играющие в еврокубках попадают в кризис, то откажитесь от этих еврокубков!
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каа
1608281734
По сути второе место нашей команды это стечение обстоятельств...конкретно- неудачное выступление основных конкурентов : краснодара, локомотива ,спартака... так что хвалиться вторым местом неуместно... Проблемы ЦСКА в отсутствии поставленной командной игры, проблема "последних минут", проблема реализации ...А игроки у нас по качеству игры - лучшие ...за исключением нескольких ...в том числе новобранцев...
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нейтральныйкакникто
1608282974
Наверное имелось ввиду- Это что , ерунда ,настоящая неудача будет в следующем году
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САДЫЧОК
1608283438
Опозорился в Лиге Европы и не считает ! Гоните , его подальше !
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ALEX ML
1608285176
Пока не нашли замену бульбашу видимо, вот и летит на сборы, лучше бы уже домой летел
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кто там
1608298402
есмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. вы с каждым годом хуже становитесь.. *** ну гончар..
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Бухбух
1608301331
Гончара нужно было выгонять только в результате провала в ЛЕ.
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