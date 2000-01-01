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    Гончаренко – о выступлении ЦСКА в осенней части сезона: «Неудачей это назвать нельзя»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги осенней части сезона для московского клуба.

    «Неудачей это назвать нельзя. Да, мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но надо понимать, что «Зенит» в данный момент более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном.

    Все команды, которые играли в еврокубках, пережили серьезный кризис. Это сказалось на наших результатах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Когда попадаешь в кризис, нужно терять как можно меньше очков. К сожалению, мы потеряли многовато», – приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

    • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.
    • Москвичи заняли последнее место в группе Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1971

      ALEX ML 3 часа назад

      Пока не нашли замену бульбашу видимо, вот и летит на сборы, лучше бы уже домой летел

      0
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      Рейтинг: +5928

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Опозорился в Лиге Европы и не считает ! Гоните , его подальше !

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      Рейтинг: +878

      Граф2019 > САДЫЧОК 2 часа назад

      дрюкнули ростов и УРА...

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      Рейтинг: +1014

      нейтральныйкакникто 4 часа назад

      Наверное имелось ввиду- Это что , ерунда ,настоящая неудача будет в следующем году

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      Рейтинг: +1269

      каа 4 часа назад

      По сути второе место нашей команды это стечение обстоятельств...конкретно- неудачное выступление основных конкурентов : краснодара, локомотива ,спартака... так что хвалиться вторым местом неуместно...
      Проблемы ЦСКА в отсутствии поставленной командной игры, проблема "последних минут", проблема реализации ...А игроки у нас по качеству игры - лучшие ...за исключением нескольких ...в том числе новобранцев...

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      Рейтинг: +2078

      CSKA57 4 часа назад

      При чем тут Зенит, как более опытная команда? Недобрали вы очки у команд менее опытных... Если команды, играющие в еврокубках попадают в кризис, то откажитесь от этих еврокубков!

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      Рейтинг: +3659

      Гавроша > CSKA57 1 час назад

      Так и отказываются путем слива!

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      Рейтинг: +3987

      Cleaner 4 часа назад

      Какая блин неудача?!! Это ПРОВАЛ!!! ЦСКА достиг дна с этим недотренером. Гончаренко, НА ВЫХОД!!!

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      Рейтинг: +1200

      elessar arnor 5 часов назад

      угу, обосрались, но уже будучи зрелыми

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