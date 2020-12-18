Талалаев: «Ахмат» ждет перерыва как манну небесную. Команда после 70-й минуты умирает»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о состоянии команды после матча 19-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0) и отметил важность зимней паузы в чемпионате.

«Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с «Локомотивом». Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше.

Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всe. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты. Это жизнь.

У кого есть ресурс — те выигрывают, по три забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будешь», – сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».