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  • Талалаев: «Ахмат» ждет перерыва как манну небесную. Команда после 70-й минуты умирает»

Талалаев: «Ахмат» ждет перерыва как манну небесную. Команда после 70-й минуты умирает»

18 декабря 2020, 08:59
5

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о состоянии команды после матча 19-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0) и отметил важность зимней паузы в чемпионате.

«Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с «Локомотивом». Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше.

Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всe. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты. Это жизнь.

У кого есть ресурс — те выигрывают, по три забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будешь», – сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

  • «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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Теркчанин
1608273392
Талалаев потихоньку сливается,начал хорошо,команда бегала все 90 минут и вдруг только на 70 минут хватает?
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Fusballer
1608276005
Надо было братьев Кадыровых выпускать, тогда порвали Рубин.
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Roberto_01
1608278554
для РПЛ нужно матчи по 70 минут делать, а то устают профессионалы ! А уж про 3 игры в неделю и говорить не нужно, устают уже при выходе на поле! Идите на завод тогда работать!!!
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Алехсбургер.
1608283551
Трамп виноват. проверенная инфа.)
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paracetamol
1608292005
Чё ты ее такой дохлой сделал?
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