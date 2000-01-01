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    Талалаев: «Ахмат» ждет перерыва как манну небесную. Команда после 70-й минуты умирает»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о состоянии команды после матча 19-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0) и отметил важность зимней паузы в чемпионате.

    «Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с «Локомотивом». Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше.

    Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всe. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты. Это жизнь.

    У кого есть ресурс — те выигрывают, по три забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будешь», – сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Чё ты ее такой дохлой сделал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1392

      Алехсбургер. 4 часа назад

      Трамп виноват.
      проверенная инфа.)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1

      Roberto_01 5 часов назад

      для РПЛ нужно матчи по 70 минут делать, а то устают профессионалы ! А уж про 3 игры в неделю и говорить не нужно, устают уже при выходе на поле! Идите на завод тогда работать!!!

      1
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      Рейтинг: +1630

      Fusballer 6 часов назад

      Надо было братьев Кадыровых выпускать, тогда порвали Рубин.

      1
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      Рейтинг: +21

      Теркчанин 6 часов назад

      Талалаев потихоньку сливается,начал хорошо,команда бегала все 90 минут и вдруг только на 70 минут хватает?

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