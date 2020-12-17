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    В «Рубине» подтвердили скорый уход Тарасова

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб действительно решил прекратить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

    «С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», – сказал Сайманов.

    Таким образом, с 1 января 33-летний футболист станет свободным агентом.

    • В услугах Тарасова, по информации «Бизнес Online», заинтересованы «Химки» и «Урал».
    • Хавбек выступает за «Рубин» с февраля.
    • В его активе 13 матчей без результативных действий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1458

      Retiremen_VMF 5 часов назад

      Бедный, отто всюду его пинают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19458

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Скоро произойдёт разбузовка Рубина.

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