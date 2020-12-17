В «Рубине» подтвердили скорый уход Тарасова

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб действительно решил прекратить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
«С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», – сказал Сайманов.
Таким образом, с 1 января 33-летний футболист станет свободным агентом.
- В услугах Тарасова, по информации «Бизнес Online», заинтересованы «Химки» и «Урал».
- Хавбек выступает за «Рубин» с февраля.
- В его активе 13 матчей без результативных действий.
Источник: Sport24