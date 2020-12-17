В «Рубине» подтвердили скорый уход Тарасова

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб действительно решил прекратить сотрудничество с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

«С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», – сказал Сайманов.

Таким образом, с 1 января 33-летний футболист станет свободным агентом.