Петржела: «Тедеско постоянно плачет. Тренер не должен себя так вести – это ненормально»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести – это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», – приводит слова Петржелы «Чемпионат».

В матче с «Сочи» расистское высказывание в адрес Тедеско допустил Дмитрий Бородин.

Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»