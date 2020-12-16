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    Петржела: «Тедеско постоянно плачет. Тренер не должен себя так вести – это ненормально»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести – это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», – приводит слова Петржелы «Чемпионат».

    Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2020 17:08
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1885

      Бриг 7 часов назад

      Ищет место. Не в Зенит, так в Спартак. Видимо, совсем проигрался.

      1
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Ну тут что - все объективно.

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      Рейтинг: +2266

      Nerlinger 10 часов назад

      Так он же болгарин, ему можно ...

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      Рейтинг: +194

      вальтер 79 10 часов назад

      это стиль такой у него

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      Рейтинг: +19807

      Боцман59rus 12 часов назад

      Это кто? ...немытый чех на пенсии, стыдно за него...

      3
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      Рейтинг: -1155

      Бoрат 12 часов назад

      Теперь я знаю кто скрывается под ником alarm - фразой " Мне стыдно... " он себя выдал . Гыгыгы.

      2
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      Рейтинг: +2419

      sobaka120982 12 часов назад

      Как показала практика Слова Петержелы всегда правдивы)))) плакса одним словом

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      Рейтинг: +2113

      СвинкаСправедливости 13 часов назад

      "Рука Москвы"

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      Рейтинг: +3612

      Puddle 13 часов назад

      Прав Петро! Но есть одно но... Не плачет, а визжит...! гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +1853

      prtcs > Puddle 12 часов назад

      Лучше и не скажешь.

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      Рейтинг: +1475

      Валерий2705 13 часов назад

      Властимил, правильней говорить - визжит и местами хрюкает. Сегодня услышим новую порцию визгов))) А вот про Семака не надо гнать в комментариях, он не ноет, просто не признаёт, что обосрался и делает умный вид.

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      Рейтинг: +116

      time_killer > Валерий2705 12 часов назад

      Ну таких как Семак у нас полстраны, так что можно это даже считать вариантом нормы)

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