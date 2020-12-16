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  • Петржела: «Тедеско постоянно плачет. Тренер не должен себя так вести – это ненормально»

Петржела: «Тедеско постоянно плачет. Тренер не должен себя так вести – это ненормально»

16 декабря 2020, 17:08
22

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести – это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», – приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Петржела Властимил Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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Сильвербой
1608128105
Откуда тебе знать, как должен вести себя тренер????
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Ганнибал Лектор
1608128523
Да, согласен. А вот интересно, тренер, который постоянно в решающий момент обкакивался, мог в качестве аргумента ссылаться на пресловутую "руку Москвы"?
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vladimir-7
1608128755
Петржела, то критикует тренера Семака, то тренера Тедеско, следующий, наверно Ганчаренко или Мусаев, видимо предлагает себя на их место, но получает, видимо, отлуп.
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ySS
1608129798
Новый цитируемый "эксперт" обозначился)
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paracetamol
1608130590
У Тедеско натура такая, румынская, их всегда кто-нибудь обижал.
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rash1959
1608130699
петрожелу повезло, что он работал ещё в те давние времена, тогда сегодняшнего беспредела в рпл не было.
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Hektor 84
1608130717
Петржела ты еще больше плакал, а иногда и скулил)))
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ivany4
1608131889
Странный какой-то человек. Вероятно место себе старается расчистить. То Семака поливает, то Тедеско. Видимо сам забыл, и думает что все забыли, про его пресловутую "руку Москвы".)))
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Валерий2705
1608132463
Властимил, правильней говорить - визжит и местами хрюкает. Сегодня услышим новую порцию визгов))) А вот про Семака не надо гнать в комментариях, он не ноет, просто не признаёт, что обосрался и делает умный вид.
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Боцман59rus
1608136557
Это кто? ...немытый чех на пенсии, стыдно за него...
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