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    Агент Шкурина: «Сказали, если Илья не приедет в сборную, то его заберут в армию»

    Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что футболиста шантажировали армией после отказа выступать за сборную Белоруссии.

    «Я прочитал слова Базанова (глава Белорусской федерации футбола – прим. «Бомбардира»), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение.

    Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией.

    Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует агента футболиста «Белсат».

    • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
    • Нападающий ЦСКА отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко.
    • В стране проходили акции против результатов президентских выборов. Силовики жестко действовали против протестующих.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Белсат»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +291

      99-й 6 минут назад

      И этот человек играет в ЦСКА?

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      Рейтинг: +468

      RJM555 1 час назад

      И правильно сделают уклонист хренов......прежде чем ******* о родине надо за эту Родину послужить...

      0
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      Рейтинг: +1198

      elessar arnor > RJM555 32 минуты назад

      поз на родину

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      Рейтинг: +18664

      bset > RJM555 только что

      Режим Лукашенко не его Родина. Его Родина каждую неделю выходит на улицу и отстаивает право свободно жить в любимой стране, не боясь, что их за углом ОМОН просто так дубинкой огреет. И эту Родину он поддержал.

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      Рейтинг: +2883

      Axe111 1 час назад

      Детский сад сопелька

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      Рейтинг: +1848

      prtcs 2 часа назад

      Так он еще уклоняется от воинской службы и Гончаренко его прикрывает?

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      Рейтинг: +9763

      ilichkadr > prtcs 26 минут назад

      Там сам агент уклонист. Прятался в России до 27-ми лет.
      "если Шкурин не приедет, то его заберут в армию"
      Ну, а если приедет, то не заберут, отмажут за его же счёт?
      P.S. Вопиющая безграмотность, граничащая с тупостью . Такую чушь несут, что просто диву даёшься!!!

      1
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      Рейтинг: +14613

      vladimir-7 2 часа назад

      Россия и Белоруссия союзные государства и нет никакой разницы,
      где проходить службу и И.Шкурин сейчас находится в российской армии.

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      Рейтинг: +9763

      ilichkadr > vladimir-7 18 минут назад

      Не говори ерунду. Срок службы по призыву для граждан Республики Беларусь, не имеющих высшего образования — 18 месяцев. В России - 12 месяцев.
      P.S. У батьки офицеры после военной кафедры служат срочную службу 24 месяца. У нас зачисляются в запас.

      0
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      Рейтинг: +35

      AS Roma Ultras 2 часа назад

      там его научат родину любить

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