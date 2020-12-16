Агент Шкурина: «Сказали, если Илья не приедет в сборную, то его заберут в армию»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что футболиста шантажировали армией после отказа выступать за сборную Белоруссии.

«Я прочитал слова Базанова (глава Белорусской федерации футбола – прим. «Бомбардира»), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение.

Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией.

Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует агента футболиста «Белсат».