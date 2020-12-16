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  • Агент Шкурина: «Сказали, если Илья не приедет в сборную, то его заберут в армию»

Агент Шкурина: «Сказали, если Илья не приедет в сборную, то его заберут в армию»

16 декабря 2020, 13:31
18

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что футболиста шантажировали армией после отказа выступать за сборную Белоруссии.

«Я прочитал слова Базанова (глава Белорусской федерации футбола – прим. «Бомбардира»), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение.

Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией.

Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует агента футболиста «Белсат».

  • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
  • Нападающий ЦСКА отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко.
  • В стране проходили акции против результатов президентских выборов. Силовики жестко действовали против протестующих.

Источник: «Белсат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Беларусь Шкурин Илья
Комментарии (18)
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AS Roma Ultras
1608114907
там его научат родину любить
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vladimir-7
1608115512
Россия и Белоруссия союзные государства и нет никакой разницы, где проходить службу и И.Шкурин сейчас находится в российской армии.
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prtcs
1608115824
Так он еще уклоняется от воинской службы и Гончаренко его прикрывает?
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Axe111
1608117792
Детский сад сопелька
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RJM555
1608119553
И правильно сделают уклонист хренов......прежде чем ******* о родине надо за эту Родину послужить...
Ответить
99-й
1608123134
И этот человек играет в ЦСКА?
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