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  • Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко

Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко

29 августа 2020, 18:13
22

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался не только играть за сборную Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко, но и въезжать в страну. Информацию со ссылкой на главу АБФФ Владимира Базанова сообщил tut.by.

Свой отказ Шкурин оформил в письмо, которое направил в АБФФ. На ближайшие матчи сборной Белоруссии форварда не включили.

  • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
  • В стране проходили акции против результатов президентских выборов.
  • Силовики жестко действовали против протестующих.

Источник: tut.by

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Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (22)
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Хейтер Аларм
1598714783
Если раскроется, то можно заиграть за нашу сборную
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Dominator777
1598719799
Кроме того, что футболист нулевой, так он еще и дурак...
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Константинн
1598725608
Ребят а кто это? Первый его фамилию слышу, он хоть за основу выходил?
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Урия Гип 2
1598725919
Ну ничего. Лукашенко подождёт.
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mab1011
1598729968
Он что думает его с Гончаренко в ЦСКА до следующих Белорусских выборов кормить будут за восьмое место?
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ALEX ML
1598730926
Сельский недоумок
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Нас Много
1598767057
Футбольный клуб не место для политических заявлений и всех кто об этом забывает нужно гнать к чёртовой (в лучшем случае) матери.
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Урия Гип 2
1598776997
Шкуркина на историческую родину.
Ответить
Sky Spartak
1598782226
Выгнать из России..умник...
Ответить
RUSARM
1598783042
Вот зря он полез в политику!! Неужели ни кто из старших товарищей не мог его предупредить,что такие вещи не проходят бесследно!!!
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