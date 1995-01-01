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    Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался не только играть за сборную Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко, но и въезжать в страну. Информацию со ссылкой на главу АБФФ Владимира Базанова сообщил tut.by.

    Свой отказ Шкурин оформил в письмо, которое направил в АБФФ. На ближайшие матчи сборной Белоруссии форварда не включили.

    • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
    • В стране проходили акции против результатов президентских выборов.
    • Силовики жестко действовали против протестующих.

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    Источник: tut.by

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +306

      Урия Гип 2 19 минут назад

      Ну ничего. Лукашенко подождёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      Константинн 24 минуты назад

      Ребят а кто это? Первый его фамилию слышу, он хоть за основу выходил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Вонючая столица 26 минут назад

      Шкурин он такой шкурин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12865

      Dominator777 2 часа назад

      Кроме того, что футболист нулевой, так он еще и дурак...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      За Московский ЦСКА > Dominator777 1 час назад

      Абсолютно поддерживаю. Дурак,мягко сказано. Дол..**. И в ЦСКА я не хотел бы его видеть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1655

      prtcs > Dominator777 46 минут назад

      Главное, что его ни кто в сборную не вызывал. Тупой, ну совсем тупой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2103

      Genz 3 часа назад

      Из-за г.о.в.на шкурина Белоруссия ничего не потеряет. Футболист уровня Гогиа.
      Тот тоже в первом же матче за ЦСКА гол забил и сдулся.
      Шкурина ждёт аренда в Тамбов в зимнюю паузу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Если раскроется, то можно заиграть за нашу сборную

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3857

      Томик > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Нахера нам такие дебилы в сборной - своих хватает. А этот страну свою продал и нашу продаст, чучело малолетнее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      wobaekat > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Так у нас свой Лукашенко, не пойдет играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      Хейтер Аларм > wobaekat 1 час назад

      Ахах, что правда, то правда

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      Рейтинг: +4009

      BarStep > wobaekat 31 минуту назад

      Стесняюсь спросить, а у вас - это где?

      0
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      Рейтинг: +709

      Олег1204 3 часа назад

      Вот бы мне уехать в Австрию так протестовать

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