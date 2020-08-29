Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался не только играть за сборную Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко, но и въезжать в страну. Информацию со ссылкой на главу АБФФ Владимира Базанова сообщил tut.by.
Свой отказ Шкурин оформил в письмо, которое направил в АБФФ. На ближайшие матчи сборной Белоруссии форварда не включили.
- Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
- В стране проходили акции против результатов президентских выборов.
- Силовики жестко действовали против протестующих.
Источник: tut.by
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