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  • Шкурина не включили в состав Белоруссии на игры с Албанией и Казахстаном; Лисакович, Мартынович, Золотов – в списке

Шкурина не включили в состав Белоруссии на игры с Албанией и Казахстаном; Лисакович, Мартынович, Золотов – в списке

24 августа 2020, 17:02
12

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель назвал список игроков на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. Есть футболисты из РПЛ.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба – «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

  • В состав не попал Илья Шкурин – он сказал, что не будет выступать за команду при президентстве Александра Лукашенко.
  • Матч с Албанией – 4 сентября, стадион «Динамо» (Минск).
  • Встреча в Казахстане – 7 сентября, Алматы.

Источник: АБФФ
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Беларусь Краснодар Локомотив ЦСКА Урал Мартынович Александр Лисакович Виталий Золотов Николай Шкурин Илья
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Йост
1598278715
Это чисто политическое решение тренера...
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paracetamol
1598281915
Нехр язык распускать!
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BRO_football
1598289691
Ну Шкурин сказал, что не будет играть, вот его и не взяли. В чём проблема? Сам виноват. Считай, что с карьерой в сборной, да и в чемпионате Белоруссии Шкурин уже попрощался. Да и зачем его брать? Постоянной практики у Шкурина нет. Он игрок запаса. Толку от него?
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Есь Казарский
1598291476
Пусть скажет спасибо,что на своих ногах ходит)))
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Давид59
1598295298
Политика чистой воды. Парень (это я про Шкурина) высказал свою позицию. Я его поддерживаю
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Dominator777
1598298700
Правильно сделали, что не включили. Нацисты в футболе не нужны! Достаточно вспомнить, как в Испании украинца Зозулю выгнали из клуба 1-ой (!) лиги за его фашистские взгляды. Ну, а Шкурина надо из армейского клуба гнать, как потому что он симпатизирует нацистам, так и потому, что футболист он нулевой.Его место в пердиве чемпионата Беларуси!
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shurik45
1598300877
Осталось только еще его в заявку армейцев не включить ,и дело в шляпе.))
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Fju-2
1598300983
"в состав Белоруссии на игры с Албанией и Казахстаном" Группа смерти)
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irosquemooreag
1598301632
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Hektor 84
1598308273
*** да его даже и не собирались вызывать. Чего этот бульбаш пенился? Он и так ни кому не нужен. Решил на ситуации хайпануть!
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