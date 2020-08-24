Шкурина не включили в состав Белоруссии на игры с Албанией и Казахстаном; Лисакович, Мартынович, Золотов – в списке

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель назвал список игроков на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. Есть футболисты из РПЛ.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба – «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).