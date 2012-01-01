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    Шкурина не включили в состав Белоруссии на игры с Албанией и Казахстаном; Лисакович, Мартынович, Золотов – в списке

    Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель назвал список игроков на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. Есть футболисты из РПЛ.

    Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

    Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

    Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба – «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

    Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

    • В состав не попал Илья Шкурин – он сказал, что не будет выступать за команду при президентстве Александра Лукашенко.
    • Матч с Албанией – 4 сентября, стадион «Динамо» (Минск).
    • Встреча в Казахстане – 7 сентября, Алматы.

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    Источник: АБФФ

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7878

      paracetamol 44 минуты назад

      Нехр язык распускать!

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      Рейтинг: +349

      Йост 1 час назад

      Это чисто политическое решение тренера...

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      Рейтинг: +1746

      Boeung777 > Йост 56 минут назад

      Это не решение тренера, а он сам отказался. Он должен играть за страну, за болельщиков, а не за президента. Детская глупость.

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