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    Игрок «Тамбова» Рыбин: «Встреча руководства клуба и области прошла позитивно»

    Алексей Рыбин, защитник «Тамбова», раскрыл обстоятельства рабочей встречи руководства клуба с властями. В команде накопились миллионные долги по зарплате.

    «Павел Борисович Худяков рассказал нам, что состоялась встреча между руководством «Тамбова» и руководством области. Встреча прошла позитивно, 17 декабря руководство клуба встретится с командой и озвучит еe итоги», – сказал Рыбин.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19430

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ..., сказали :" Денег нет, но вы держитесь."

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      Рейтинг: +1065

      petr69 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      учредителями клуба явл. физические лица.Так с какого перепугу они должны финансироваться из бюджете области,которая явл дотационной

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      Рейтинг: +2403

      nemolod > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Скорее как в старом анекдоте про Чапаева и Петьку- первый прогулял,а потом с бронепоезда спрашивает трижды -Бойцы! Птицам деньги нужны-те трижды отвечают Нет. Так вот-зарплату вашу я пропил! И .мою-спросил Петька - И твою,Ласточка,тоже!

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