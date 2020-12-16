Игрок «Тамбова» Рыбин: «Встреча руководства клуба и области прошла позитивно»

Алексей Рыбин, защитник «Тамбова», раскрыл обстоятельства рабочей встречи руководства клуба с властями. В команде накопились миллионные долги по зарплате.

«Павел Борисович Худяков рассказал нам, что состоялась встреча между руководством «Тамбова» и руководством области. Встреча прошла позитивно, 17 декабря руководство клуба встретится с командой и озвучит еe итоги», – сказал Рыбин.