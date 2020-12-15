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    Прядкин обсудит ситуацию с долгами в «Тамбове» с губернатором области

    Президент РПЛ Сергей Прядкин встретится с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным чтобы обсудить финансовую ситуацию в «Тамбове».

    «Глава РПЛ Сергей Прядкин находится в Тамбове. В рамках встречи с губернатором области он обсудит ситуацию, связанную с ФК «Тамбов», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

    • В отношении клуба возбудили дело о невыплате зарплат.
    • Тамбовская область перестала финансировать клуб.
    • Команда идет в таблице в зоне вылета.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.12.2020 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3953

      Cleaner 4 часа назад

      Губернатору есть приоритеты в финансовых вопросах. Футбол где то на последнем месте. И это правильно. Почему клуб должен финансироваться их БЮДЖЕТА(из налогов граждан, большей части которых футбол нафиг не нужен).

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      Рейтинг: +7038

      Hektor 84 12 часов назад

      Вот интересно кто ответит за допуск команды до соревнований без денег и стадиона, еще и с долгами?

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      Рейтинг: +3953

      Cleaner > Hektor 84 4 часа назад

      Финансовая ситуация изменилась. Так почему власть должна помогать футболистам-миллионерам, а не тем, кому продукты купить не на что?

      0
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      Рейтинг: +955

      Харченко 13 часов назад

      Прядкин, как этот клуб допустили в РПЛ без реальных гарантий?

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