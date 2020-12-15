Прядкин обсудит ситуацию с долгами в «Тамбове» с губернатором области

Президент РПЛ Сергей Прядкин встретится с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным чтобы обсудить финансовую ситуацию в «Тамбове».

«Глава РПЛ Сергей Прядкин находится в Тамбове. В рамках встречи с губернатором области он обсудит ситуацию, связанную с ФК «Тамбов», – рассказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.