«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока

В 20:00 по Москве начнется матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Последний раз москвичи обыгрывали соперника в гостях в 2012 году.

Тогда «Спартак» под руководством Валерия Карпина победил со счетом 3:2. Решающий гол забил Кариока. У «Зенита» один из мячей забил Сергей Семак, нынешний главный тренер команды.