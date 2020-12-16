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  • «Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока

«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока

16 декабря 2020, 10:24
3

В 20:00 по Москве начнется матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Последний раз москвичи обыгрывали соперника в гостях в 2012 году.

Тогда «Спартак» под руководством Валерия Карпина победил со счетом 3:2. Решающий гол забил Кариока. У «Зенита» один из мячей забил Сергей Семак, нынешний главный тренер команды.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Кариока Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Павелий
1608108944
Кариока тогда вообще забил свой 2-й гол за карьеру. Да и не только гол забил, но и навалял кучу в кубок, из которого зенитовцы потом шампанское пили. А Казьменко, удаливший Эменике из-за своей тупости. потом получил по заслугам: в начале апреля 2014 решением Департамента судейства и инспектирования РФС был отстранён от работы до конца сезона в связи с низкой квалификацией и вскоре завершил карьеру.
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Закат ЕдРа
1608114482
Вот карася поставили что бы и дальше не побеждал. Как нужно играть мясу?? На три головы выше, что бы судей переиграть и вар. Шансов мало. ЕдРо ест России со своей скотской дочкой в лице Газпрома. А зенит убивает футбол. Но мы за него болеем, потому как любим победы, а принципов нет. Мать будет голодать, главное что бы зенит выйграл.
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paracetamol
1608120335
Не побеждали и не победят никогда, мне кажется! Жидкий стул свиням в подарок.
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