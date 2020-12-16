«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока

В 20:00 по Москве начнется матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Последний раз москвичи обыгрывали соперника в гостях в 2012 году.
Тогда «Спартак» под руководством Валерия Карпина победил со счетом 3:2. Решающий гол забил Кариока. У «Зенита» один из мячей забил Сергей Семак, нынешний главный тренер команды.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
- В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).
Источник: Бомбардир.ру