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    «Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока

    В 20:00 по Москве начнется матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Последний раз москвичи обыгрывали соперника в гостях в 2012 году.

    Тогда «Спартак» под руководством Валерия Карпина победил со счетом 3:2. Решающий гол забил Кариока. У «Зенита» один из мячей забил Сергей Семак, нынешний главный тренер команды.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
    • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
    • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 51 минуту назад

      Не побеждали и не победят никогда, мне кажется! Жидкий стул свиням в подарок.

      1
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      Рейтинг: +12245

      alarm 1 час назад

      тот матч уже ничего не решал, т.к. зенит досрочно стал чемпионом. иначе не проиграли бы)

      2
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      Рейтинг: -456

      alarm_иг > alarm 1 час назад

      Ну да. ну да. А на петровском собралась вся газпромовская верхушка, что бы полицезреть на проигрыш?

      -1
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      Рейтинг: -145

      Закат ЕдРа 2 часа назад

      Вот карася поставили что бы и дальше не побеждал.
      Как нужно играть мясу?? На три головы выше, что бы судей переиграть и вар.
      Шансов мало. ЕдРо ест России со своей скотской дочкой в лице Газпрома. А зенит убивает футбол.
      Но мы за него болеем, потому как любим победы, а принципов нет. Мать будет голодать, главное что бы зенит выйграл.

      -2
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      Рейтинг: +4051

      Павелий 4 часа назад

      Кариока тогда вообще забил свой 2-й гол за карьеру. Да и не только гол забил, но и навалял кучу в кубок, из которого зенитовцы потом шампанское пили.
      А Казьменко, удаливший Эменике из-за своей тупости. потом получил по заслугам: в начале апреля 2014 решением Департамента судейства и инспектирования РФС был отстранён от работы до конца сезона в связи с низкой квалификацией и вскоре завершил карьеру.

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