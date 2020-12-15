Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Газизов: «Никакого особого пункта о запрете на игру против «Зенита» и «Сочи» в контракте Кокорина нет

    Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о наличии пункта в контракте форварда Александра Кокорина, по которому он не может играть в матчах против «Сочи» и «Зенита».

    «Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против. Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме», — сказал Газизов.

    • Сергей Колесников, личный массажист футболиста, рассказал, почему Кокорин пропустит матч с «Зенитом» в 19-м туре.
    • Кокорин не примет участия в матче с «Зенитом», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22377

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Кокошу бьют в Спартаке, эври дей . И паспорт отобрали .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      playsh 4 часа назад

      Ещё в прошлом столетии понятно было,что Кокорин на игру с Зенитом в составе Спартака не выйдет,умрёт,но не выйдет.И не к чему кивать на мышечную травму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Никаких пунктов нет, просто слово пацана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7408

      alp 5 часов назад

      А! Да? ну ладно.. значит мы ошиблись

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru