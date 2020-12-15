Газизов: «Никакого особого пункта о запрете на игру против «Зенита» и «Сочи» в контракте Кокорина нет

Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о наличии пункта в контракте форварда Александра Кокорина, по которому он не может играть в матчах против «Сочи» и «Зенита».

«Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против. Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме», — сказал Газизов.