Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора»

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, почему игрок пропустит матч с «Зенитом» в 19-м туре.

«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, все у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников.