Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора»

Заговор никто не ищет. Просто факты. Массажёр - из Питера. Две игры против "бывших своих" пропускает. Ха-ха, кто поверит про травмы?
Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, почему игрок пропустит матч с «Зенитом» в 19-м туре.
«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, все у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников.
- Кокорин не примет участия в матче с «Зенитом», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.