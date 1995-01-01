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    Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора»

    Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, почему игрок пропустит матч с «Зенитом» в 19-м туре.

    «Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, все у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников.

    • Кокорин не примет участия в матче с «Зенитом», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4228

      Давид59 2 часа назад

      Заговор никто не ищет. Просто факты. Массажёр - из Питера. Две игры против "бывших своих" пропускает. Ха-ха, кто поверит про травмы?

      0
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      Рейтинг: +22377

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Замассировал ты его , аж играть не могёт. Ну если только пенальти пробить.

      0
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Массажист Колесников убил мечту Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +7408

      alp 5 часов назад

      "так хочю сиграть с сочи и зенитом, что аж кюшать не могу!"

      1
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      Рейтинг: +10270

      JTherry 5 часов назад

      когда об этом трансфере объявили, все СМИ в один голос уверяли, какого "талантливого" футболиста приобрел Спартак, как хорошо проявил себя Газизов, быстро сработал... и что в итоге: пропуск всех знаковых матчей против зенита и сочи, 2 гола с пенальти, и алчный олигофрен в раздевалке, играющий в компьютерные игры и жалующийся на "мышечные травмы"...

      1
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      Рейтинг: +2498

      neveldomha 5 часов назад

      Может о Кокорина тубик. А чё, самая распространенная зараза после отсидки. Ну давайте, жирнолюшки, вот вам тема для раздувания

      0
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      Рейтинг: +1498

      Fusballer 5 часов назад

      Он ещё хочет играть?

      1
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      Рейтинг: +5036

      порт 5 часов назад

      Непруха? Да вроде наоборот пруха, на поле не выходит, а денежка капают.

      2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 5 часов назад

      А что, Дзюба Кокорина больше не массажирует? Ну КУПИЛИ!!!...)))

      -1
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      Рейтинг: +11

      SLADE2020 5 часов назад

      Каким надо быть идиотом, чтобы подписать этого с позволения сказать футболиста. Когда он наконец уйдет от нас?

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