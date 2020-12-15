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  • Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора»

Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора»

15 декабря 2020, 14:26
11

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, почему игрок пропустит матч с «Зенитом» в 19-м туре.

«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, все у Кокорина будет нормально», — сказал Колесников.

  • Кокорин не примет участия в матче с «Зенитом», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Сочи Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1608031781
Оба нах из Спортака
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Obojaemiy
1608031903
Да да конечно никакого заговора, просто +2 матча с Сочи и Зенитом в первом круге и +2 матча во втором... Просто совпадение и ничего больше..
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SLADE2020
1608032835
Каким надо быть идиотом, чтобы подписать этого с позволения сказать футболиста. Когда он наконец уйдет от нас?
Ответить
порт
1608033261
Непруха? Да вроде наоборот пруха, на поле не выходит, а денежка капают.
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Fusballer
1608034346
Он ещё хочет играть?
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neveldomha
1608034845
Может о Кокорина тубик. А чё, самая распространенная зараза после отсидки. Ну давайте, жирнолюшки, вот вам тема для раздувания
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JTherry
1608034911
когда об этом трансфере объявили, все СМИ в один голос уверяли, какого "талантливого" футболиста приобрел Спартак, как хорошо проявил себя Газизов, быстро сработал... и что в итоге: пропуск всех знаковых матчей против зенита и сочи, 2 гола с пенальти, и алчный олигофрен в раздевалке, играющий в компьютерные игры и жалующийся на "мышечные травмы"...
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alp
1608034979
"так хочю сиграть с сочи и зенитом, что аж кюшать не могу!"
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DOCTOR PENALTY
1608038154
Массажист Колесников убил мечту Кокорина.
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Давид59
1608043904
Заговор никто не ищет. Просто факты. Массажёр - из Питера. Две игры против "бывших своих" пропускает. Ха-ха, кто поверит про травмы?
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