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    Олич – о Березуцком: «Василий хорошо знает ЦСКА. Я верю, у него может получиться»

    Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера московского клуба.

    «Когда я только оказался в ЦСКА, Василий Березуцкий был очень молодым. Он только начинал играть в футбол на самом высоком уровне, поэтому я не мог себе этого представить.

    Но, конечно, Василий хорошо знает команду, это самое главное, он способен приободрить ЦСКА. Поэтому хочется пожелать ему только удачи. Я верю, что у него может получиться», – приводит слова Олича Metaratings.

    • По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
    • Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
    • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 7 часов назад

      А мы все хорошо знаем Березуцкого. И знаем, что у него МОЖЕТ не получиться. А раз у Василия МОЖЕТ не получиться, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО не получится. Уж лучше пусть ЦСКА вообще как сейчас без тренера играет. Нельзя же Гончаренко тренером называть.

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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 9 часов назад

      думаю сольют Ростову и гудбай ВМГ, не ожидал такой говноподстилки от капитана Игоряна...ВМГ тренер все таки хороший, не виноват что у него нелеквид в нападении

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