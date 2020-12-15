Олич – о Березуцком: «Василий хорошо знает ЦСКА. Я верю, у него может получиться»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера московского клуба.

«Когда я только оказался в ЦСКА, Василий Березуцкий был очень молодым. Он только начинал играть в футбол на самом высоком уровне, поэтому я не мог себе этого представить.

Но, конечно, Василий хорошо знает команду, это самое главное, он способен приободрить ЦСКА. Поэтому хочется пожелать ему только удачи. Я верю, что у него может получиться», – приводит слова Олича Metaratings.