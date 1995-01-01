Олич – о Березуцком: «Василий хорошо знает ЦСКА. Я верю, у него может получиться»

А мы все хорошо знаем Березуцкого. И знаем, что у него МОЖЕТ не получиться. А раз у Василия МОЖЕТ не получиться, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО не получится. Уж лучше пусть ЦСКА вообще как сейчас без тренера играет. Нельзя же Гончаренко тренером называть.
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера московского клуба.
«Когда я только оказался в ЦСКА, Василий Березуцкий был очень молодым. Он только начинал играть в футбол на самом высоком уровне, поэтому я не мог себе этого представить.
Но, конечно, Василий хорошо знает команду, это самое главное, он способен приободрить ЦСКА. Поэтому хочется пожелать ему только удачи. Я верю, что у него может получиться», – приводит слова Олича Metaratings.
- По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
- Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
- Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.