Роналду – о включении в сборную всех времен от France Football: «Горд находиться среди таких выдающихся игроков»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на попадание в сборную лучших футболистов в истории по версии журнала France Football.
Португалец занял в команде место левого форварда.
«Для меня большая честь быть частью сборной от France Football. Какая потрясающая команда мечты...
Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горд находиться среди таких выдающихся игроков. Спасибо!» – написал Роналду в инстаграме.
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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду