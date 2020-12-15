Роналду – о включении в сборную всех времен от France Football: «Горд находиться среди таких выдающихся игроков»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на попадание в сборную лучших футболистов в истории по версии журнала France Football.

Португалец занял в команде место левого форварда.

«Для меня большая честь быть частью сборной от France Football. Какая потрясающая команда мечты...

Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горд находиться среди таких выдающихся игроков. Спасибо!» – написал Роналду в инстаграме.