Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие всех времен по версии France Football

Журнал France Football назвал лучших форвардов в истории. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.
- Правый нападающий – Лионель Месси (Аргентина);
- Центральный нападающий – Роналдо (Бразилия);
- Левый нападающий – Криштиану Роналду (Португалия).
Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football
Кафу, Беккенбауэр и Мальдини – лучшие защитники всех времен по версии France Football
France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен
Источник: France Football