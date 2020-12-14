Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие всех времен по версии France Football

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    Источник: France Football

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    14.12.2020 20:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      AS Roma Ultras 22 часа назад

      France Football держит хоть какой то уровень "объективности" тут я согласен на 1000%

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      Рейтинг: +712

      Юрэс 22 часа назад

      Аааааа завтра йелнстоун должен е......... ТЬ ШТОЛИ

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