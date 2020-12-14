Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие всех времен по версии France Football

Журнал France Football назвал лучших форвардов в истории. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Правый нападающий – Лионель Месси (Аргентина);

(Аргентина); Центральный нападающий – Роналдо (Бразилия);

(Бразилия); Левый нападающий – Криштиану Роналду (Португалия).

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