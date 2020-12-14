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  • France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен

France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен

14 декабря 2020, 19:59
7

Журнал France Football назвал лучших полузащитников в истории. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

Кафу, Беккенбауэр и Мальдини – лучшие защитники всех времен по версии France Football

Источник: France Football
Весь мир Марадона Диего Маттеус Лотар Хави Пеле
Комментарии (7)
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absent32
1607968243
ни когда не понимал подобной чести для футболиста, да хоть хоккеиста или легкоатлета. понятно к примеру - игрок года, десятилетия, если брать в тот расчет что мы живем в 21 веке, то игрок столетия (20 века). но полузащитник всех времен, как то не логично. как будто с 1 января 2021 года футбол закончит свое существование и войдет в историю. а хотя может быть и так)))
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Юрэс
1607969293
Матэус вроде как защитник. Чё за голо СУВАНИЕ!?!?!?
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Plyash
1607972448
Андреас Иньеста почему забыт, Пирло Андреа то же.
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САДЫЧОК
1607975587
Зидан , Центральный полузащитник !
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kliker
1607977361
Пеле больше 1000 голов забил - вратарём наверное играл.
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kliker
1607981506
France Football совсем в футболе не разбирается.
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