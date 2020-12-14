France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен

Журнал France Football назвал лучших полузащитников в истории. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

Кафу, Беккенбауэр и Мальдини – лучшие защитники всех времен по версии France Football