France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен

Журнал France Football назвал лучших полузащитников в истории. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.
- Центральный полузащитник – Хави Эрнандес (Испания);
- Центральный полузащитник – Лотар Маттеус (Германия);
- Атакующий полузащитник – Диего Марадона (Аргентина);
- Атакующий полузащитник – Пеле (Бразилия).
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Источник: France Football