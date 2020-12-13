Дзюба: «Передаю привет Геннадию Орлову по кличке «Флюгер»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) передал привет местному журналисту Геннадию Орлову. Форвард оформил дубль.
«Хотел бы ещe привет передать многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «Флюгер», – сказал Дзюба.
- Орлов на этой неделе говорил в эфире «Радио Зенит»: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».
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Источник: твиттер «Зенита»