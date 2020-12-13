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    Дзюба: «Передаю привет Геннадию Орлову по кличке «Флюгер»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) передал привет местному журналисту Геннадию Орлову. Форвард оформил дубль.

    «Хотел бы ещe привет передать многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «Флюгер», – сказал Дзюба.

    • Орлов на этой неделе говорил в эфире «Радио Зенит»: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    13.12.2020 10:09
    Комментарии59
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      Рейтинг: +7020

      Hektor 84 13 декабря, 15:41

      Сколько гонора!!! Гена этому по кличке онанист тоже передай привет!

      6
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    • ...
      Рейтинг: -1997

      Вот оно чё Михалыч 13 декабря, 15:37

      «Передаю привет Геннадию Орлову по кличке «Флюгер»=======Орлов не хочет передать ответный привет Артему Дзюбе по кличке " Онанист" , он же " Рукоблуд", он же " Драчист деревяный" ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +846

      Нас Много > Вот оно чё Михалыч 13 декабря, 16:01

      Орлов передаст могут неправильно понять...

      0
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 13 декабря, 15:37

      Приветопередаватель хренов. Всю лч продрочил. И ещё что то тявкать умудряется

      6
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      Рейтинг: +3527

      TOMSON 13 декабря, 15:35

      Не много времени понадобилось, чтоб голову поднять после ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: -1997

      Вот оно чё Михалыч 13 декабря, 15:31

      Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».======Дык Боруссия это вам не Динамо....Дзюба против Боруссии - ноль...Тока против Динамо - лучший забивала всех времен и народов )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -149

      Alex_MI_5 13 декабря, 15:08

      Газовый выпердыш обнюхался контрафактного газа. Или туда только таких даунов и набирают изначально. Вопрос...

      2
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      Рейтинг: +94

      msh88 13 декабря, 15:03

      Игрок одного чемпионата. Бегает неуклюже, ждет паса. Молча делай и доказывай на поле. Месси с Роналду столько не говорят после каждого забитого мяча.

      8
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      Рейтинг: +3596

      алдан2014 13 декабря, 14:31

      Этот фуфломет опять за старое взялся,до чего он мерзкий этот дзюба

      7
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 13 декабря, 14:14

      Это дрочильно-деревянный уровень, для будущего депутата самое то!

      7
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 14:12

      игрочишка, тебя жизнь ничему не учит? или ты решил, что одного из старейших комментаторов можно оскорблять?
      это ты флюгер, сбежал из родной команды за баблом и трофеями

      4
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