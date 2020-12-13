Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Передаю привет Геннадию Орлову по кличке «Флюгер»

13 декабря 2020, 10:09
45

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) передал привет местному журналисту Геннадию Орлову. Форвард оформил дубль.

«Хотел бы ещe привет передать многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «Флюгер», – сказал Дзюба.

  • Орлов на этой неделе говорил в эфире «Радио Зенит»: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1607844197
Давай , Гена сказани , про этого Дрочубу !
Ответить
Январь 59
1607844897
А к чему этот перл про флюгер? Ну нельзя вот так . нужно оставаться человеком и не выносить на всеобщее посмешище личные разборки.
Ответить
Сильвербой
1607848256
Я не пойму, что такого произошло с вечера вторника, что этого мастурбатора опять стало слишком много!!!???
Ответить
zra78
1607848343
Орлов тебе в деды годится чмо....
Ответить
Боцман59rus
1607850766
Я не понял, 3,14дарок ЛЧ выиграл? ....или он как Путин обнулился, какова причина столь борзого поведения? Орлов конечно не предмет для подражания, но человек констатировал факт, критикуя онаниста и предьявлять ему претензии в таком тоне, удел одноклеточной тупой обезьяны, которая думает что победа над Динамо перекроет разорванный пукан в европе
Ответить
мы_не_рабы
1607854319
А Орлов задал правильный вопрос. Почему так не играем в европейских турнирах? Почему ходим пешком?
Ответить
alp
1607855397
просто ешь в голову и не издавай звуков....... задолбал уже балагур недоделаный
Ответить
DOCTOR PENALTY
1607858041
Это дрочильно-деревянный уровень, для будущего депутата самое то!
Ответить
алдан2014
1607859082
Этот фуфломет опять за старое взялся,до чего он мерзкий этот дзюба
Ответить
msh88
1607860996
Игрок одного чемпионата. Бегает неуклюже, ждет паса. Молча делай и доказывай на поле. Месси с Роналду столько не говорят после каждого забитого мяча.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+