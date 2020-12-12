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  • Сантос: «Русская зима – это сложно, но не могу сказать, что морозы меня шокируют»

Сантос: «Русская зима – это сложно, но не могу сказать, что морозы меня шокируют»

12 декабря 2020, 14:28
2

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался насчет погоды в России в зимний период.

– Некоторым бразильцам холодно даже в Португалии. Российские морозы – это шок?

– Русская зима – это сложно. Всегда нужно думать о том, как утеплиться, чтобы не замерзнуть, не простудиться. Большую часть времени проводишь дома.

Я более привычен к такому климату, чем моя семья – чаще тренируюсь на свежем воздухе. Но когда холод не такой сильный, мы сразу же пользуемся возможностью и идем гулять с женой и ребенком. Не могу сказать, что морозы меня так уж шокируют.

– Где вы впервые увидели снег – в России или в Германии?

– В Германии. Там тоже бывают холодные зимы. Однажды в Гамбурге целую неделю стояли холода – 19 градусов мороза! Было очень зябко, но это длилось недолго. Потом все-таки потеплело.

  • Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В текущем сезоне фулбек забил три гола и сделал шесть ассистов в 22 матчах.

Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (2)
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Ageorgov
1607779845
С лета 2019 года особых морозов зимой и не было в Питере ...
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вальтер 79
1607786644
надо сантосу в шубе играть чтоб не мерз))))))))))
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