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    Сантос: «Русская зима – это сложно, но не могу сказать, что морозы меня шокируют»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался насчет погоды в России в зимний период.

    – Некоторым бразильцам холодно даже в Португалии. Российские морозы – это шок?

    – Русская зима – это сложно. Всегда нужно думать о том, как утеплиться, чтобы не замерзнуть, не простудиться. Большую часть времени проводишь дома.

    Я более привычен к такому климату, чем моя семья – чаще тренируюсь на свежем воздухе. Но когда холод не такой сильный, мы сразу же пользуемся возможностью и идем гулять с женой и ребенком. Не могу сказать, что морозы меня так уж шокируют.

    – Где вы впервые увидели снег – в России или в Германии?

    – В Германии. Там тоже бывают холодные зимы. Однажды в Гамбурге целую неделю стояли холода – 19 градусов мороза! Было очень зябко, но это длилось недолго. Потом все-таки потеплело.

    • Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • В текущем сезоне фулбек забил три гола и сделал шесть ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.12.2020 14:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб 12 декабря, 20:10

      смотри очко свое тухлое не отморозь обезьяна

      1
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    • ...
      Рейтинг: +174

      вальтер 79 12 декабря, 18:24

      надо сантосу в шубе играть чтоб не мерз))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Ageorgov 12 декабря, 16:30

      С лета 2019 года особых морозов зимой и не было в Питере ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб 12 декабря, 15:48

      позор зенету

      1
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