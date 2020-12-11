Уткин: «У сборной России отличные шансы уломать Акинфеева поехать на Евро-2020»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России. Летом она выступит на Евро-2020.
«ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Никола Влашич и другие. Что разумно. Но при этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет.
Исходя из этого, из поездки Акинфеева на ненужную клубу, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, игру – я полагаю, что у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро.
Потому что он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда. Он хочет играть все матчи. Он хочет играть. И едет на игру, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть.
Уговаривайте. Шансов много», – написал Уткин.
- Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной в 2018 году.
- Он брал с командой бронзу Евро-2008.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.