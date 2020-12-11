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    Уткин: «У сборной России отличные шансы уломать Акинфеева поехать на Евро-2020»

    Видеоблогер Василий Уткин считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России. Летом она выступит на Евро-2020.

    «ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Никола Влашич и другие. Что разумно. Но при этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет.

    Исходя из этого, из поездки Акинфеева на ненужную клубу, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, игру – я полагаю, что у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро.

    Потому что он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда. Он хочет играть все матчи. Он хочет играть. И едет на игру, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть.

    Уговаривайте. Шансов много», – написал Уткин.

    • Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной в 2018 году.
    • Он брал с командой бронзу Евро-2008.
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    11.12.2020 19:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 декабря 2020, 07:45

      Да зачем он нам в сборной? чтоб, не дай бог опять сам себе мяч в ворота запустил? у Акинфеева стабильно по ляпу на каждом крупном турнире!
      Сафонова надо в сборную! и Максименко тоже норм!
      Но зачем они?) есть же Габулов!)

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 декабря 2020, 07:37

      Да, отличный провёл евросезон. Сухой... сухой ка лист...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Назарян 11 декабря 2020, 23:11

      Давайте Березуких с Иганещевичем пригласим может и Мостового с Карпиным еще? не хуже с Зе болотным и джубой играть будут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12132

      BRO_football 11 декабря 2020, 22:39

      Игорь, шли нах.. усатого физрука! Пусть поработает немного и найдёт нового вратаря для сборной! Если надо будет, пусть сам в рамку встаёт!
      А если с треском проиграете, то в первую очередь Черчесов тебя обругает в интервью на Матч ТВ. Оно тебе надо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +690

      egor tikhonov 11 декабря 2020, 21:32

      а если играющий тренер в сборной будет? сам сасаламыч встанет в ворота,пусть покажет.

      1
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      Рейтинг: +14483

      playsh 11 декабря 2020, 21:16

      Не надо Акинфееву позора на ЧЕ-20 в конце карьеры.Хорошего от физрука ждать не приходиться,а вот фиаско полное будет наверняка.

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 11 декабря 2020, 20:48

      Надо Сафонова и Максименко в сборную вызывать. Остальных слать на..й

      5
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 11 декабря 2020, 20:46

      Игорю не надо в этом мараться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 11 декабря 2020, 20:23

      это ещё зачем ? совсем спятил

      3
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      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Ловкий Бубен 11 декабря 2020, 20:50

      Кержа с Шавой и Павом надо вызвать ещё.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67544

      portero 11 декабря 2020, 20:04

      А зачем??? Игорь уже даано не в лучшей форме и голешко за шиворот тому подтверждение, да позицию выбирает игру читает, но прыжка уже нет и рост его маловат , чтоб без прыжка играть...

      6
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > portero 11 декабря 2020, 21:07

      Ну на ЧМ тащил

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > InterMilLano1908 11 декабря 2020, 21:30

      Давно было..
      все стареем..молодым дорога!!

      1
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