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  • Уткин: «У сборной России отличные шансы уломать Акинфеева поехать на Евро-2020»

Уткин: «У сборной России отличные шансы уломать Акинфеева поехать на Евро-2020»

11 декабря 2020, 19:40
13

Видеоблогер Василий Уткин считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России. Летом она выступит на Евро-2020.

«ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Никола Влашич и другие. Что разумно. Но при этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет.

Исходя из этого, из поездки Акинфеева на ненужную клубу, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, игру – я полагаю, что у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро.

Потому что он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда. Он хочет играть все матчи. Он хочет играть. И едет на игру, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть.

Уговаривайте. Шансов много», – написал Уткин.

  • Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной в 2018 году.
  • Он брал с командой бронзу Евро-2008.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Уткин Василий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1607706246
А зачем??? Игорь уже даано не в лучшей форме и голешко за шиворот тому подтверждение, да позицию выбирает игру читает, но прыжка уже нет и рост его маловат , чтоб без прыжка играть...
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Ловкий Бубен
1607707381
это ещё зачем ? совсем спятил
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Fusballer
1607708807
Игорю не надо в этом мараться.
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Fusballer
1607708936
Надо Сафонова и Максименко в сборную вызывать. Остальных слать на..й
Ответить
Plyash
1607710569
Не надо Акинфееву позора на ЧЕ-20 в конце карьеры.Хорошего от физрука ждать не приходиться,а вот фиаско полное будет наверняка.
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egor tikhonov
1607711528
а если играющий тренер в сборной будет? сам сасаламыч встанет в ворота,пусть покажет.
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BRO_football
1607715573
Игорь, шли нах.. усатого физрука! Пусть поработает немного и найдёт нового вратаря для сборной! Если надо будет, пусть сам в рамку встаёт! А если с треском проиграете, то в первую очередь Черчесов тебя обругает в интервью на Матч ТВ. Оно тебе надо?
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Назарян
1607717465
Давайте Березуких с Иганещевичем пригласим может и Мостового с Карпиным еще? не хуже с Зе болотным и джубой играть будут
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subbotaspartak
1607747841
Да, отличный провёл евросезон. Сухой... сухой ка лист...
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KalterJax
1607748339
Да зачем он нам в сборной? чтоб, не дай бог опять сам себе мяч в ворота запустил? у Акинфеева стабильно по ляпу на каждом крупном турнире! Сафонова надо в сборную! и Максименко тоже норм! Но зачем они?) есть же Габулов!)
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