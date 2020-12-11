Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия, идущая на седьмом месте, на этой неделе набрала 0,167 балла благодаря нулевой ничьей «Краснодара» с «Челси». «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА свои матчи проиграли.

Расположившиеся на восьмой строчке Нидерланды приблизились к России еще на 0,233 балла благодаря победе ПСВ над «Омонией» (4:0). Отрыв России сократился до 1,582 балла.

Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла: «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а «Стандард» – с «Бенфикой» (2:2). Теперь отставание от России составляет 2,082 балла.

Португалия, идущая в рейтинге шестой, увеличила отрыв от России на 1,833 балла: «Порту» обыграл «Олимпиакос» (2:0), «Брага» победила «Зарю» (2:0), а «Бенфика» сыграла вничью со «Стандардом» (2:2). Португалия оторвалась от России на 8,967 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.