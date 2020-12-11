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  • Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

11 декабря 2020, 07:36
10

Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия, идущая на седьмом месте, на этой неделе набрала 0,167 балла благодаря нулевой ничьей «Краснодара» с «Челси». «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА свои матчи проиграли.

Расположившиеся на восьмой строчке Нидерланды приблизились к России еще на 0,233 балла благодаря победе ПСВ над «Омонией» (4:0). Отрыв России сократился до 1,582 балла.

Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,233 балла: «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а «Стандард» – с «Бенфикой» (2:2). Теперь отставание от России составляет 2,082 балла.

Португалия, идущая в рейтинге шестой, увеличила отрыв от России на 1,833 балла: «Порту» обыграл «Олимпиакос» (2:0), «Брага» победила «Зарю» (2:0), а «Бенфика» сыграла вничью со «Стандардом» (2:2). Португалия оторвалась от России на 8,967 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

  • Португалия – на шестом месте с 47,349 балла.
  • Россия занимает седьмую строчку с 38,382 балла.
  • Нидерланды – восьмые с 36,800 балла.
  • Бельгия идет девятой с 36,300 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Бельгия Нидерланды Россия Португалия
Комментарии (10)
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Dgad
1607662079
Ничего, скоро перегонят, интересно какое оправдание этому найдут наши чинуши...вроде же они все сделали чтобы мы были в Европе конкурентноспособные, а на деле пшик..
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житель СПб
1607668591
Ну Сан-Марино то еще далеко...
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paracetamol
1607668941
Нам в ЕК достаточно 3-х команд. Зенит в ЛЧ и Краснодар с Ростовым в ЛЕ. Остальные пусть член сосут, как Зюба, пока играть не научатся.
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nominum
1607683035
Вообще-то справедливо будет, если Голландия нас обойдёт в рейтинге. Да и Бельгия, наверное, тоже.
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knikos
1607687817
Посмотреть зарплаты в командах стран, рядом с нами по рейтингу и ввести ограничения на максимальную зарплату "паспортистов" . Хотите выше ? Поднимайте рейтинг !
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кто там
1607692560
Хорошо бы обогнали. Вообще считаю что эта помойная рфпл достойна только одного места в ЕК.. в ЛЕ.. и то с самого начала стыковых квалификационных матчей. Бзенит и ЦСКА привлечь к штрафу путём отнимания очков и не допуску к следующему евросезону ибо эти 2 команды полностью опозорили честь страны и им хоть бы хны. Локо хоть то же соснул, но он играл против топов и довольно качественно, Краснодар же вообще красавцы. Пысы Хончуренко с обляков, ахметовым, дночаловым в Беларусь!
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