Шварц – о матче с «Зенитом» при пустых трибунах: «Смогу больше управлять командой и докричаться до игроков»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил преимущества от решения «Зенита» провести матч 18-го тура РПЛ с москвичами при пустых трибунах.

«Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты – смогу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков. Мы не концентрируется на том, чтобы удивить чем-то соперников. Наверняка тренеры соперников нас изучают. Что касается игры «Динамо», нам важно улучшать еe во многих компонентах.

Мы просмотрели победный матч «Динамо» с «Зенитом» в первом круге (1:0). Достаточно сложно сравнивать нынешнее состояние команды с тем, которое было тогда. Статистика и данные показывают, что «Зенит» – серьeзная команда с высококлассными игроками. Надо хорошо защищаться, не давать сопернику время на принятие решений.

У нас нет мыслей об отпуске. Ребята тренируются. В ближайшие семь дней у нас будут тренировки. Сейчас у нас два дня до игры с «Зенитом», потом матч в Сочи. Всe наше внимание сосредоточено на матчах. Пока нет времени обсуждать сборы. Конечно, мы на них поедем», – сказал Шварц.