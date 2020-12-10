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  • Шварц – о матче с «Зенитом» при пустых трибунах: «Смогу больше управлять командой и докричаться до игроков»

Шварц – о матче с «Зенитом» при пустых трибунах: «Смогу больше управлять командой и докричаться до игроков»

10 декабря 2020, 14:21
10

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил преимущества от решения «Зенита» провести матч 18-го тура РПЛ с москвичами при пустых трибунах.

«Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты – смогу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков. Мы не концентрируется на том, чтобы удивить чем-то соперников. Наверняка тренеры соперников нас изучают. Что касается игры «Динамо», нам важно улучшать еe во многих компонентах.

Мы просмотрели победный матч «Динамо» с «Зенитом» в первом круге (1:0). Достаточно сложно сравнивать нынешнее состояние команды с тем, которое было тогда. Статистика и данные показывают, что «Зенит» – серьeзная команда с высококлассными игроками. Надо хорошо защищаться, не давать сопернику время на принятие решений.

У нас нет мыслей об отпуске. Ребята тренируются. В ближайшие семь дней у нас будут тренировки. Сейчас у нас два дня до игры с «Зенитом», потом матч в Сочи. Всe наше внимание сосредоточено на матчах. Пока нет времени обсуждать сборы. Конечно, мы на них поедем», – сказал Шварц.

  • Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 12 декабря.
  • Петербуржцы идут в РПЛ на первом месте, москвичи – на четвертом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1607603945
Успехов тебе, Сандро, в кричании!))) Если перекричишь Зенит - тебе уважуха.
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alp
1607604183
смотря на каком языке... если на иностранном, то ты хоть в ухо русскому футболисту ори - он не поймет
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Spirit_78
1607606949
Кого эти поганые динамовские костоломы сломают на этот раз?
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erma
1607616491
Тут не крик нужен, а электрошокер.
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