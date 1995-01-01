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    Шварц – о матче с «Зенитом» при пустых трибунах: «Смогу больше управлять командой и докричаться до игроков»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил преимущества от решения «Зенита» провести матч 18-го тура РПЛ с москвичами при пустых трибунах.

    «Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты – смогу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков. Мы не концентрируется на том, чтобы удивить чем-то соперников. Наверняка тренеры соперников нас изучают. Что касается игры «Динамо», нам важно улучшать еe во многих компонентах.

    Мы просмотрели победный матч «Динамо» с «Зенитом» в первом круге (1:0). Достаточно сложно сравнивать нынешнее состояние команды с тем, которое было тогда. Статистика и данные показывают, что «Зенит» – серьeзная команда с высококлассными игроками. Надо хорошо защищаться, не давать сопернику время на принятие решений.

    У нас нет мыслей об отпуске. Ребята тренируются. В ближайшие семь дней у нас будут тренировки. Сейчас у нас два дня до игры с «Зенитом», потом матч в Сочи. Всe наше внимание сосредоточено на матчах. Пока нет времени обсуждать сборы. Конечно, мы на них поедем», – сказал Шварц.

    • Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 12 декабря.
    • Петербуржцы идут в РПЛ на первом месте, москвичи – на четвертом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7303

      alp 12 минут назад

      смотря на каком языке... если на иностранном, то ты хоть в ухо русскому футболисту ори - он не поймет

      0
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      Рейтинг: +19269

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Успехов тебе, Сандро, в кричании!))) Если перекричишь Зенит - тебе уважуха.

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