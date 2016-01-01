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    Каррагер: «Погба и его агент Райола позорят «Юнайтед». Когда от него уже избавятся?»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба и его агенте Мино Райоле.

    «Когда они избавятся от него? Целый год об этом говорю. Погба – самый переоцененный футболист, которого я только видел. Он и его агент Райола позорят «Юнайтед».

    Сульшер хочет избавиться от него, не обманывайте себя. Погба вышел против «Вест Хэма» только для того, чтобы отдохнули игроки основы», – приводит слова Каррагера Goal.com.

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.

    Райола: «Погба несчастлив в «МЮ». Он может вернуться в «Ювентус»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      Parham 1 час назад

      "Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года." -тоже логично!

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