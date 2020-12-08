Каррагер: «Погба и его агент Райола позорят «Юнайтед». Когда от него уже избавятся?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба и его агенте Мино Райоле.

«Когда они избавятся от него? Целый год об этом говорю. Погба – самый переоцененный футболист, которого я только видел. Он и его агент Райола позорят «Юнайтед».

Сульшер хочет избавиться от него, не обманывайте себя. Погба вышел против «Вест Хэма» только для того, чтобы отдохнули игроки основы», – приводит слова Каррагера Goal.com.

Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.

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