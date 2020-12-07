Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Соперниками россиян стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

«Будем обрабатывать все команды, которые нам попались. В конкретный день и в конкретный час надо быть готовыми к игре, быть в порядке.

Мы долго спорили, что лучше – быть во второй или в третьей корзине. Видите, как иногда складывается. Румыния из второй корзины попала на Германию, а Россия из третьей – на Хорватию. Жизнь показала: то, что иногда кажется плохим, на самом деле оказывается не таким уж и плохим. Есть судьба, от которой не уйти. Те вещи, которые случаются с командой и человеком, – они не случайны.

Много нюансов, которые надо будет проанализировать. После анализа на все вопросы спокойно ответим. Надо будет смотреть, как нам лучше задействовать. Задачу надо решать, результат надо давать. Нам попалась ровная и рабочая группа. Никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Судьба есть судьба. Надо сказать, что и географически нам будет комфортно», – сказал Черчесов.