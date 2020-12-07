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  • Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

7 декабря 2020, 21:26
27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Соперниками россиян стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

«Будем обрабатывать все команды, которые нам попались. В конкретный день и в конкретный час надо быть готовыми к игре, быть в порядке.

Мы долго спорили, что лучше – быть во второй или в третьей корзине. Видите, как иногда складывается. Румыния из второй корзины попала на Германию, а Россия из третьей – на Хорватию. Жизнь показала: то, что иногда кажется плохим, на самом деле оказывается не таким уж и плохим. Есть судьба, от которой не уйти. Те вещи, которые случаются с командой и человеком, – они не случайны.

Много нюансов, которые надо будет проанализировать. После анализа на все вопросы спокойно ответим. Надо будет смотреть, как нам лучше задействовать. Задачу надо решать, результат надо давать. Нам попалась ровная и рабочая группа. Никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Судьба есть судьба. Надо сказать, что и географически нам будет комфортно», – сказал Черчесов.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (27)
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upiter622
1607365739
Оправдывается гаденыш!
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juvseriy
1607365963
А чет тренера не будут менять?
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NewLife
1607366812
Главное не забудь Гильерме, Джанаева, Оздоева, Джикию, Нойштедтера и зюбу натренировать.
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KalterJax
1607367276
Мы долго спорили какая корзина лучше вторая или третья ! и решили провалить Лигу Наций, чтобы оказаться в третьей! Это у нас такая тактика была и она сработала!
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Axe111
1607368064
Что же он несёт АХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХ
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BRO_football
1607369888
Хорватия или Германия - без разницы. И тем, и другим просрём. Тем не менее, у Румынии группа легче легче будет. С Исландией, Северной Македонией, Арменией и Лихтенштейном за 2 место России было бы куда легче побороться. Да и сложно сейчас говорить, с кем сборной России легче, а кем - нет, если она матч за матчем проигрывает. С Лихтенштейном бы вничью сыграли. Хотя, наш главный бомбардир сборной уже "РУКУ НАБИЛ" на этом сопернике на отборочных к ЧЕ-2016. Так что с Лихтенштейном мы бы справились точно
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Plyash
1607371372
Географически тебе,Стасик,удобно будет в закавказье.
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Давид59
1607371583
На сегодняшний день мы ни на грамм не сильнее ни Хорватии, ни Словакии, ни Словении. С Кипром хорошо играем только в большинстве. А Мальту итак все обыграют, так что это ничего не даёт. Если будем играть как с Сербией, возможный итог - 4-е место.
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Владислав Vlad
1607375744
Стас, Германия разгромно проиграла Испании, которую ты на ЧМ-18 просто разорвал в клочья. Судя по твоей логике, нам как раз НЕ повезло, что досталась Хорватия, которой на ЧМ-18 мы проиграли, а не Германия. Хотя, логики в словах чабана давно уже нет. Есть какие-то нелепые оправдания, типа - Сербия нас обыграла, но не вышла на ЧЕ. Ну, или как сейчас - Румыны дураки, что бились на КН, сейчас пусть играют против Германии, а мы хитропопые, не зря слили Хорватам.))) Такое чувство, что чабан просто плывёт по течению. Будь, как будет.
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AtticusFinch1
1607413811
Географически удобно,когда эта чурка поедет на йух
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