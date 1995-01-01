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    Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Соперниками россиян стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

    «Будем обрабатывать все команды, которые нам попались. В конкретный день и в конкретный час надо быть готовыми к игре, быть в порядке.

    Мы долго спорили, что лучше – быть во второй или в третьей корзине. Видите, как иногда складывается. Румыния из второй корзины попала на Германию, а Россия из третьей – на Хорватию. Жизнь показала: то, что иногда кажется плохим, на самом деле оказывается не таким уж и плохим. Есть судьба, от которой не уйти. Те вещи, которые случаются с командой и человеком, – они не случайны.

    Много нюансов, которые надо будет проанализировать. После анализа на все вопросы спокойно ответим. Надо будет смотреть, как нам лучше задействовать. Задачу надо решать, результат надо давать. Нам попалась ровная и рабочая группа. Никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Судьба есть судьба. Надо сказать, что и географически нам будет комфортно», – сказал Черчесов.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1401

      KalterJax 2 минуты назад

      Мы долго спорили какая корзина лучше вторая или третья ! и решили провалить Лигу Наций, чтобы оказаться в третьей! Это у нас такая тактика была и она сработала!

      0
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      Рейтинг: +750

      serglider 3 минуты назад

      Угу... Нам в ЛЕ уже два сезона доставалась "рабочая" группа))) И каждый раз в последнем, решающем матче Стас-овцевод обсирался по полной! А 0 : 5 от сербов это позорный "рабочий" антирекорд Стасика! Ждемс продолжения дальнейшего падения сборной...

      0
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      Рейтинг: +1401

      KalterJax 4 минуты назад

      Понятно почему не вышли в группу А в лиге наций! Черчесов с Германией не хочет играть , наверное и с другими топ клубами тоже! Обосраться боиться , как с Сербией!

      0
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      Рейтинг: +1401

      KalterJax 6 минут назад

      Интервью Черчесова после НЕ выхода на ЧМ-2022
      - как думаете в чём причина провала сборной?
      - судьба!

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      Рейтинг: +6190

      NewLife 10 минут назад

      Главное не забудь Гильерме, Джанаева, Оздоева, Джикию, Нойштедтера и зюбу натренировать.

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      Рейтинг: -952

      Бoрат 14 минут назад

      Так вот оно что - это хитроумная тактика гения Черчесова , он всё предвидел и мы спецом свалились в третью корзину !!! Гыгыгы .

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      Рейтинг: +272

      Aleksey! 18 минут назад

      Нормально.
      6-е место точно возьмём.

      0
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      Рейтинг: +19500

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Анализы нужны Стасику

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      Рейтинг: +11707

      alarm 24 минуты назад

      тебя сцаной тряпкой нужно гнать! куда-нибудь в район тарасофки!

      0
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      Рейтинг: +19500

      Боцман59rus > alarm 18 минут назад

      Проснись ты Валера, они уже в Тушино тусуются давно

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      Рейтинг: -952

      Бoрат > Боцман59rus 11 минут назад

      Да не спит он ( совсем ) , стыд спать не дает . А вот что херню пишет , так то баканы виноваты - мозг выклевали . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +19500

      Боцман59rus > Бoрат 7 минут назад

      Траванулись бедные птички)))

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      Рейтинг: +613

      juvseriy 24 минуты назад

      А чет тренера не будут менять?

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      Рейтинг: +750

      serglider > juvseriy 11 минут назад

      Наверное в РФС ждут как на ЧЕ выступит сборная...

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