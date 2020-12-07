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«С юбилеем, легенда!»: «Спартак» поздравил Терри с 40-летием

7 декабря 2020, 19:30
4

Сегодня, 7 декабря, бывшему капитану сборной Англии Джону Терри исполнилось 40 лет.

Пресс-служба «Спартака» поздравила защитника с днем рождения.

«С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

  • Терри был близок к переходу в «Спартак» в сентябре 2018 года.
  • Англичанин даже прошел медобследование, но отказался от сделки по семейным обстоятельствам.
  • Через месяц он завершил карьеру.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1607361957
Жаль, что контракт не подписали, у него многому можно было научиться. Например, Кутепову.
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JTherry
1607365252
С юбилеем, Легенда!
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zigbert
1607370839
С юбилеем Джон! Жаль что сорвалась сделка по контракту в Спартак.
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vka1970
1607395107
Красиво и стильно.
Ответить
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