«С юбилеем, легенда!»: «Спартак» поздравил Терри с 40-летием

Сегодня, 7 декабря, бывшему капитану сборной Англии Джону Терри исполнилось 40 лет.
Пресс-служба «Спартака» поздравила защитника с днем рождения.
«С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- Терри был близок к переходу в «Спартак» в сентябре 2018 года.
- Англичанин даже прошел медобследование, но отказался от сделки по семейным обстоятельствам.
- Через месяц он завершил карьеру.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»