«С юбилеем, легенда!»: «Спартак» поздравил Терри с 40-летием

Сегодня, 7 декабря, бывшему капитану сборной Англии Джону Терри исполнилось 40 лет.
Пресс-служба «Спартака» поздравила защитника с днем рождения.
«С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- Терри был близок к переходу в «Спартак» в сентябре 2018 года.
- Англичанин даже прошел медобследование, но отказался от сделки по семейным обстоятельствам.
- Через месяц он завершил карьеру.
С юбилеем, Легенда!Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в МосквеДарья Исаева/СЭ pic.twitter.com/CGiTKJOgIF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 7, 2020