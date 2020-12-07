«С юбилеем, легенда!»: «Спартак» поздравил Терри с 40-летием

Сегодня, 7 декабря, бывшему капитану сборной Англии Джону Терри исполнилось 40 лет.

Пресс-служба «Спартака» поздравила защитника с днем рождения.

«С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

Терри был близок к переходу в «Спартак» в сентябре 2018 года.

Англичанин даже прошел медобследование, но отказался от сделки по семейным обстоятельствам.

Через месяц он завершил карьеру.