Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-агент Абрамов: «Черчесов обижен на «Спартак». Он сетовал: «Федун мне не доверял и не купил ни одного игрока, а Карпину доверяет полностью»

Экс-агент Абрамов: «Черчесов обижен на «Спартак». Он сетовал: «Федун мне не доверял и не купил ни одного игрока, а Карпину доверяет полностью»

5 декабря 2020, 17:04
2

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о личных беседах с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Тот держит обиду на «Спартак», который тренировал в 2007-2008 годах.

«Когда мне приходилось доверительно разговаривать с Черчесовым, вопрос упирался в его обиды по отношению к «Спартаку». Его сняли, когда он был на втором месте. Он удивлялся, как можно было на его место посадить Валерия Карпина, которого сначала взяли генеральным директором, а потом без лицензии сделали главным тренером.

Черчесов по этому поводу сетовал мне. Он говорил: «Володь, я не понимаю. Я не только футболист, но у меня и высшее экономическое образование. Мне Леонид Федун не доверял и ни одного футболиста под меня не купил, которого я просил. А Карпину он доверяет полностью». Черчесов до сих пор не может понять, почему было так. Вопрос в доверии», – сказал Абрамов.

  • Черчесов взял со «Спартаком» серебро РПЛ.
  • Такого же результата с командой добивался и Карпин.
  • Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».

Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ростов Черчесов Станислав Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1607186338
Видно спустя годы Федун оказался прав
Ответить
Павелий
1607257061
Эх, Черчесов.... А на каком месте шёл Спартак, когда некрасиво убрали Федотова и поставил тебя... Стыдно!
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
27
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
18
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
10
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+