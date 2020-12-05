Экс-агент Абрамов: «Черчесов обижен на «Спартак». Он сетовал: «Федун мне не доверял и не купил ни одного игрока, а Карпину доверяет полностью»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о личных беседах с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Тот держит обиду на «Спартак», который тренировал в 2007-2008 годах.

«Когда мне приходилось доверительно разговаривать с Черчесовым, вопрос упирался в его обиды по отношению к «Спартаку». Его сняли, когда он был на втором месте. Он удивлялся, как можно было на его место посадить Валерия Карпина, которого сначала взяли генеральным директором, а потом без лицензии сделали главным тренером.

Черчесов по этому поводу сетовал мне. Он говорил: «Володь, я не понимаю. Я не только футболист, но у меня и высшее экономическое образование. Мне Леонид Федун не доверял и ни одного футболиста под меня не купил, которого я просил. А Карпину он доверяет полностью». Черчесов до сих пор не может понять, почему было так. Вопрос в доверии», – сказал Абрамов.

Черчесов взял со «Спартаком» серебро РПЛ.

Такого же результата с командой добивался и Карпин.

Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».

Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»