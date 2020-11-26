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  • Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»

Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»

26 ноября 2020, 13:39
22

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира-2002 в Японии и Южной Корее. Главный тренер Олег Романцев отказался консультироваться с коллегой Валерием Непомнящим, работавшим в Японии.

«Романцеву предложили поехать на дачу к Валерию Кузьмичу Непомнящему и послушать рекомендации по сборной Японии и тому подобное. На что Романцев сказал: «Вы что, одурели? Кто я, а кто Непомнящий? Чтоб я выслушивал его мнение? С ума сошли?» – раскрыл Абрамов точку зрения тренера.

  • Россияне уступили Японии (0:1) во втором туре группового этапа и по итогу не вышли в плей-офф.
  • Непомнящий в 2001 году тренировал «Санфречче Хиросиму» и, по словам Абрамова, имел предложение возглавить сборную Японии.
  • Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия Романцев Олег Непомнящий Валерий
Комментарии (22)
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DOCTOR PENALTY
1606391177
Что-то не верится в эти слова футбольного агента Абрамова.
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САДЫЧОК
1606391387
Сказал и правильно сделал ! Романцев был , в то время на высоте и не нуждался в консультациях !
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NewLife
1606392176
Кто предложил ? Кому сказал ? Позор Бомбардиру за публикацию безосновательных сплетен, т.е. мусорной информации для сбора кликов .
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raritet
1606392477
Вполне может быть. Как правило , мудрые люди никогда не отказывают себе в информации , лишним угол зрения никогда не бывает. Даже нам, болельщикам было понятно, что нужно было использовать молодость, рвение, скорость молодого Кержакова. Как факт ситуация , когда его выпустили за 3 минуты до конца . И Саша забил. Это видел и Непомнящий.
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ЮНик
1606395582
Скорее поверю, что Дзюба окончил восемь классов коррекционной школы без троек, чем в эту хрень. Романцев и Непомнящий люди совершенно другого времени и советского воспитания. Зачем врать?
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zigbert
1606401234
Не мог Романцев сказать такого. Отказаться мог но не таким идиотским способом.
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JTherry
1606401616
в чем мог проконсультировать Непомнящий: как играть со сборной Японии? даже не смешно... Непомнящий игрокам сборной Камеруна: "...надо фолить побольше") об этом Романцев и сам знал...
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paracetamol
1606405893
Непомнящий не пил, поэтому разговаривать с ним Романцеву было скушно и не о чем.
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Hektor 84
1606512967
Нам то зачем теперь эта инфа? Еще и через 18 лет.
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