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    Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира-2002 в Японии и Южной Корее. Главный тренер Олег Романцев отказался консультироваться с коллегой Валерием Непомнящим, работавшим в Японии.

    «Романцеву предложили поехать на дачу к Валерию Кузьмичу Непомнящему и послушать рекомендации по сборной Японии и тому подобное. На что Романцев сказал: «Вы что, одурели? Кто я, а кто Непомнящий? Чтоб я выслушивал его мнение? С ума сошли?» – раскрыл Абрамов точку зрения тренера.

    • Россияне уступили Японии (0:1) во втором туре группового этапа и по итогу не вышли в плей-офф.
    • Непомнящий в 2001 году тренировал «Санфречче Хиросиму» и, по словам Абрамова, имел предложение возглавить сборную Японии.
    • Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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