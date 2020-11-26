Абрамов: «Перед ЧМ-2002 Романцеву предлагали консультацию с Непомнящим. Романцев сказал: «Вы одурели? Кто я, а кто Непомнящий?»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира-2002 в Японии и Южной Корее. Главный тренер Олег Романцев отказался консультироваться с коллегой Валерием Непомнящим, работавшим в Японии.
«Романцеву предложили поехать на дачу к Валерию Кузьмичу Непомнящему и послушать рекомендации по сборной Японии и тому подобное. На что Романцев сказал: «Вы что, одурели? Кто я, а кто Непомнящий? Чтоб я выслушивал его мнение? С ума сошли?» – раскрыл Абрамов точку зрения тренера.
- Россияне уступили Японии (0:1) во втором туре группового этапа и по итогу не вышли в плей-офф.
- Непомнящий в 2001 году тренировал «Санфречче Хиросиму» и, по словам Абрамова, имел предложение возглавить сборную Японии.
- Абрамов был агентом еще в СССР, работал в «Совинтерспорте».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»