"...Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА..."

РФС нужно под суд отдать ! ...Еще в 2015 году тренер Зенита Боаш говорил...Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты и как вы их одобряете. Я понимаю, что все хотят развивать футболистов, но я уверен, что это худший шаг для того, чтобы действительно сделать молодых российских футболистов сильнее....
Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На этой неделе Россия набрала 0,333 балла благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0). «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА свои матчи проиграли.
Нидерланды, занимающие восьмую строчку, приблизились к России на 0,267 балла: ПСВ победил «Гранаду» (1:0), а АЗ Алкмаар сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Теперь отставание от России составляет 1,815 балла.
Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,467 балла: «Брюгге» разгромил «Зенит» (3:0), а «Антверпен» победил «Лудогорец» (3:1). Отрыв России сократился до 2,315 балла.
Португалия, идущая на шестом месте в рейтинге, увеличила отрыв от России на 0,667 балла: «Бенфика» разгромила «Лех» (4:0), «Брага» победила АЕК (4:3), а «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Португалия оторвалась от России на 7,134 балла.
Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.
- Португалия – шестая с 45,349 баллами.
- Россия идет на седьмом месте с 38,215 баллами.
- Нидерланды расположились на восьмой строчке с 36,400 баллами.
- Бельгия – девятая. В ее активе 35,900 баллов.