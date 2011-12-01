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    Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    На этой неделе Россия набрала 0,333 балла благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0). «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА свои матчи проиграли.

    Нидерланды, занимающие восьмую строчку, приблизились к России на 0,267 балла: ПСВ победил «Гранаду» (1:0), а АЗ Алкмаар сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Теперь отставание от России составляет 1,815 балла.

    Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,467 балла: «Брюгге» разгромил «Зенит» (3:0), а «Антверпен» победил «Лудогорец» (3:1). Отрыв России сократился до 2,315 балла.

    Португалия, идущая на шестом месте в рейтинге, увеличила отрыв от России на 0,667 балла: «Бенфика» разгромила «Лех» (4:0), «Брага» победила АЕК (4:3), а «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Португалия оторвалась от России на 7,134 балла.

    Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

    • Португалия – шестая с 45,349 баллами.
    • Россия идет на седьмом месте с 38,215 баллами.
    • Нидерланды расположились на восьмой строчке с 36,400 баллами.
    • Бельгия – девятая. В ее активе 35,900 баллов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5750

      САДЫЧОК 7 минут назад

      РФС нужно под суд отдать ! ...Еще в 2015 году тренер Зенита Боаш говорил...Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты и как вы их одобряете. Я понимаю, что все хотят развивать футболистов, но я уверен, что это худший шаг для того, чтобы действительно сделать молодых российских футболистов сильнее....

      0
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      Рейтинг: +2838

      Axe111 42 минуты назад

      В смысле сократили,за три года уже обогнать должны, причем м весомым отрывом!!!! Позор

      0
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      Рейтинг: +9792

      JTherry 1 час назад

      с такими "весомыми" результатами осталось недолго быть впереди Бельгии и Нидерландов... думаю, уже в этом году они нас обгонят...

      2
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      Рейтинг: +3179

      solodealer 1 час назад

      "...Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА..."
      ... и заметно увеличили отрыв по уровню жизни населения, а также технологическому уровню оснащённости промышленности и социальной сферы.
      Футбол - всего лишь одна из сфер социальной жизни... Только в РФ из него пытаются сделать "символ патриотизма")))
      Не спеша и без надрыва все страны с нормальной экономикой обойдут РФ по уровню футбола...

      2
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      Рейтинг: +9515

      ilichkadr 1 час назад

      Какая-то странная таблица коэффициентов УЕФА? Футбол у нас опустился до уровня пигмеев, все имеют как хотят, но нас не догонишь?

      1
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      Рейтинг: +9387

      paracetamol 2 часа назад

      А чё нам в ЕК делать, раз играть не умеем? Позориться токо!

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      Рейтинг: +128

      Есь Казарский > paracetamol 2 часа назад

      Вам нечего делать,точно подмечено...

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      Рейтинг: +265

      Aleksey! 2 часа назад

      Все кому не лень сократили отставание.
      Скоро придётся уже в след всем смотреть с такой игрой.

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