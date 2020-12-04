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  • Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

4 декабря 2020, 08:59
14

Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе Россия набрала 0,333 балла благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0). «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА свои матчи проиграли.

Нидерланды, занимающие восьмую строчку, приблизились к России на 0,267 балла: ПСВ победил «Гранаду» (1:0), а АЗ Алкмаар сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Теперь отставание от России составляет 1,815 балла.

Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,467 балла: «Брюгге» разгромил «Зенит» (3:0), а «Антверпен» победил «Лудогорец» (3:1). Отрыв России сократился до 2,315 балла.

Португалия, идущая на шестом месте в рейтинге, увеличила отрыв от России на 0,667 балла: «Бенфика» разгромила «Лех» (4:0), «Брага» победила АЕК (4:3), а «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Португалия оторвалась от России на 7,134 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

  • Португалия – шестая с 45,349 баллами.
  • Россия идет на седьмом месте с 38,215 баллами.
  • Нидерланды расположились на восьмой строчке с 36,400 баллами.
  • Бельгия – девятая. В ее активе 35,900 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Россия Нидерланды Бельгия Португалия Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
Комментарии (14)
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paracetamol
1607062335
А чё нам в ЕК делать, раз играть не умеем? Позориться токо!
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ilichkadr
1607064067
Какая-то странная таблица коэффициентов УЕФА? Футбол у нас опустился до уровня пигмеев, все имеют как хотят, но нас не догонишь?
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JTherry
1607066380
с такими "весомыми" результатами осталось недолго быть впереди Бельгии и Нидерландов... думаю, уже в этом году они нас обгонят...
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Axe111
1607067421
В смысле сократили,за три года уже обогнать должны, причем м весомым отрывом!!!! Позор
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САДЫЧОК
1607069576
РФС нужно под суд отдать ! ...Еще в 2015 году тренер Зенита Боаш говорил...Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты и как вы их одобряете. Я понимаю, что все хотят развивать футболистов, но я уверен, что это худший шаг для того, чтобы действительно сделать молодых российских футболистов сильнее....
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Дедуктор
1607071434
А зачем РПЛ-вские миллионэры вообще ездят в Европу? Нахуа миллиоэнэрам эти дурацкие эврокубки? Посылали бы детей, как Ростов в Сочи. Детишки, хучь, Европу задарма посмотрят. Да, по бутикам эвропейским прошвырнутся. Товар там, конечно, то еще дерррьмо. Как и в российских бутиках, увешанных евролейблами. Но в европах - дешевле, в натуре. Детишкам - кака никака, но радость. А какой счет они там отгребут, кому какая разница.
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lupezhov
1607076044
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам===----- https://bit.vodka/xsex
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владимир миронов
1607077055
А там уже и Украина на хвосте.
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portero
1607079362
ну десятое место должны на годик сохранить, а там есть ещё куда падать вниз...
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Дедуктор
1607086859
Голландия и Бельгия = серьезные футбольные державы. Голландские клубы, вообще евротитулами увешаны. Почему они должны быть ниже евроинвалидов, пенсионеров и лодыряк-паспортистов, окопавшихся в РПЛ?
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