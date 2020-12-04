"...Бельгия и Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА..."

Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе Россия набрала 0,333 балла благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0). «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА свои матчи проиграли.

Нидерланды, занимающие восьмую строчку, приблизились к России на 0,267 балла: ПСВ победил «Гранаду» (1:0), а АЗ Алкмаар сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Теперь отставание от России составляет 1,815 балла.

Идущая на девятом месте Бельгия сократила отставание от России на 0,467 балла: «Брюгге» разгромил «Зенит» (3:0), а «Антверпен» победил «Лудогорец» (3:1). Отрыв России сократился до 2,315 балла.

Португалия, идущая на шестом месте в рейтинге, увеличила отрыв от России на 0,667 балла: «Бенфика» разгромила «Лех» (4:0), «Брага» победила АЕК (4:3), а «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Португалия оторвалась от России на 7,134 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.